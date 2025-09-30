FİNANS

Bet reklamı yapanlar yanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan işareti verdi, sanal kumar ve yasa dışı bahis bitirilecek

Sanal kumar ve yasa dışı bahis günümüzde ülkemizin geleceğinin en büyük sorunları arasında yer alıyor! Organize suç çeteleri ve sanal kumar, gençleri bir bir ailelerinden koparıyor. Karadağ’da, Malta’da, Kıbrıs’ta, Gürcistan’da yürüyen bahis çeteleri baronlara milyonlarca dolar para kazandırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam yaptığı kabine sonu konuşmasında sanal kumarın bitirileceğini açıkladı!

X'te, Instagram'da, çeşitli platformalarda, sosyal medya fenomenleriyle, eski futbolculara paylaştırılarak insanların gözlerine sokulan BET reklamları sonrası harekete geçilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, göreve başladığı günden bu yana yasa dışı bahisle ilgili operasyonlar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine sonrası bu meselenin siyaset üstü bir mesele olduğunun altını çizdi!

TARAFTARA SUBLİMİNAL BET MESAJI

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş taraftarlarının maç anında konuştuğu konular, tartışmalı pozisyonlar hakkında tweet atarken BET reklamlı görseller tercih ediliyor. Bu durum organizasyon ajansları tarafından bilinçli olarak tercih ediliyor. Taraftarın gözüne yasa dışı bahis reklamı sokuluyor.

Özellikle maç yayını yapan TV kanalları hakkında da yasa dışı bahis soruşturması açılmış ve ilgili kişiler ifadeye çağrılmıştı. Konuyla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

KARADAĞ’DA KAÇAK

Sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis reklamı yaparak Karadağ'da lüks hayatını paylaşan Erkan Özmen isimli Erkan Abi lakaplı şahıs aylık gelirinin 2.5 milyon dolar olduğunu söyleyerek hali hazırda yine gençleri bahse, sanal kumara alıştırma konusunda algı operasyonuna devam ediyor!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN “SİYASET ÜSTÜ” MESAJI

Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal kumar ve yasa dışı bahsin geldiği noktanın siyaset üstü bir mesele olduğunu, bu konunun çözümü toplumun her kesiminden destek beklediklerini duyurdu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o açıklaması…

“İnternetin ve akıllı cep telefonlarının günlük hayatımızın vazgeçilmezleri haline gelmesiyle sanal kumar ve bahis sorunu da büyümeye başladı. Bugünkü Kabine Toplantımızda Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz’ın riyasetinde hazırlanan kapsamlı eylem planını gözden geçirdik. Dijital âlemin kontrolsüzlüğü işimizi zorlaştırsa da sanal kumar ve yasa dışı bahis meselesinin üzerine tüm kapasitemizle gideceğiz. Siyaset üstü bir konu olarak gördüğümüz bu meselede herkesin, toplumun tüm kesimlerinin desteğini bekliyoruz.”

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
