Beyanname ve bildirimler ile ödemeler 6 ay ertelendi

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Oda Başkanı Ali Yedikaya, Cumhurbaşkanı’nın izniyle Hazine ve Maliye Bakanlığının firmaları mücbir sebep kapsamına aldığını, beyanname ve bildirimler ile ödemelerin 6 ay ertelendiğini duyurdu.

9 SEKTÖRÜ KAPSIYOR

Yedikaya tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün Türkiye’de de etkili olduğunu ifade ederek, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep Kapsamına alınan grupları şu şekilde açıkladı:

1- Perakende Ticaret ve alışveriş merkezleri

2- Demir Çelik ve Metal Sanayi

3- Otomotiv

4- Lojistik ulaşım

5- Sinema ve tiyatro faaliyetleri

6- Konaklama

7- Yiyecek ve içecek hizmetleri

8- Tekstil ve Konfeksiyon faaliyetleri

9- Etkinlik ve organizasyon sektörleri

TÜM BEYANNAMELER TEMMUZA ERTELENSİN

Yedikaya, "Bu belirlenen sektörlerde, hem doğrudan etkilenenler eksik, hem de dolaylı etkilenenler kapsama alınmamıştır. Mali müşavir ve Avukat şahıs mükelleflerini kapsama alıp, bu mükelleflerin ortaklıklarını ve kurdukları şirketleri kapsama almamıştır" ifadesinde bulunarak, şu bilgilendirmeleri yaptı: