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Beyaz ette fahiş fiyata 10 milyon 114 bin 595 TL para cezası

Beyaz et soruşturması ile ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi. İstanbul’da faaliyet gösteren market işletmelerine toplam 10 milyon 114 bin 595 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildiği duyuruldu.

Beyaz ette fahiş fiyata 10 milyon 114 bin 595 TL para cezası
Hande Dağ

Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, beyaz et piyasasındaki fahiş fiyat uygulamalarına karşı idari yaptırım kararı aldı.

Beyaz ette fahiş fiyata 10 milyon 114 bin 595 TL para cezası 1

İDARİ PARA CEZASI

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Yapılan değerlendirmeler neticesinde, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen ulusal ve yerel ölçekte olup, İstanbul'da faaliyet gösteren market işletmelerine toplam 10 milyon 114 bin 595 Türk Lirası tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın detayları şu şekilde:

Beyaz ette fahiş fiyata 10 milyon 114 bin 595 TL para cezası 2

Beyaz ette fahiş fiyata 10 milyon 114 bin 595 TL para cezası 3

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı Fahiş fiyat
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