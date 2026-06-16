Beyaz ette fahiş fiyata 10 milyon 114 bin 595 TL para cezası

Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, beyaz et piyasasındaki fahiş fiyat uygulamalarına karşı idari yaptırım kararı aldı.

İDARİ PARA CEZASI

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Yapılan değerlendirmeler neticesinde, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen ulusal ve yerel ölçekte olup, İstanbul'da faaliyet gösteren market işletmelerine toplam 10 milyon 114 bin 595 Türk Lirası tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın detayları şu şekilde: