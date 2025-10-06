FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Beyşehir’in elma deposu mahallesinde hasat mesaisi sürüyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinin elma deposu olarak nitelendirilen Gölyaka Mahallesinde güz döneminin gelmesi ile başlayan hasat mesaisi sürüyor.

Beyşehir’in elma deposu mahallesinde hasat mesaisi sürüyor

Son dönemde elma üretimi ile adından söz ettirmeye başlayan Beyşehir Gölüne kıyısı bulunan Gölyaka Mahallesinde yetiştirilen elma, aroması ve kalitesi ile ön plana çıkıyor. Gölyaka elması sadece yurt içinden değil yurt dışından da ilgi görüyor. Artan taleple birlikte elma üretiminin de arttığı yerleşim merkezinde yetiştiricinin bu yılki fiyatlardan dolayı yüzü güldü.

ELMANIN KİLOSU 40-45 LİRA ARASINDA İŞLEM GÖRÜYOR!

Elmanın kilosu bölgede 40 ila 45 lira arasında işlem görüyor. Bu yıl dolu ve don zararı nedeniyle Türkiye’nin pek çok yöresinde elma üretimi yeterince yapılamazken Gölyaka Mahallesinde ise tam tersi bir durum yaşanıyor. Gölyaka’da bu yıl 10 bin yeni elma fidanının da oluşturulan bahçelerde toprakla buluşturulması ve bu yıl artan verimle birlikte başlayan hasat dönemi geleceğe dair umutları da yeşertiyor. Üreticiler bölgede soğuk hava deposunun olmayışından dert yanarken, Gölyaka’da hasat edilen ilk parti ürünün ise İzmir Haline gönderildiği öğrenildi.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Araç kiralama uygulaması satıldı! Rakam açıklandıAraç kiralama uygulaması satıldı! Rakam açıklandı
Ankara'dan ihracat artışı belirginleşiyorAnkara'dan ihracat artışı belirginleşiyor

Anahtar Kelimeler:
elma hasat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.