Beyşehir’in elma deposu mahallesinde hasat mesaisi sürüyor

Son dönemde elma üretimi ile adından söz ettirmeye başlayan Beyşehir Gölüne kıyısı bulunan Gölyaka Mahallesinde yetiştirilen elma, aroması ve kalitesi ile ön plana çıkıyor. Gölyaka elması sadece yurt içinden değil yurt dışından da ilgi görüyor. Artan taleple birlikte elma üretiminin de arttığı yerleşim merkezinde yetiştiricinin bu yılki fiyatlardan dolayı yüzü güldü.

ELMANIN KİLOSU 40-45 LİRA ARASINDA İŞLEM GÖRÜYOR!

Elmanın kilosu bölgede 40 ila 45 lira arasında işlem görüyor. Bu yıl dolu ve don zararı nedeniyle Türkiye’nin pek çok yöresinde elma üretimi yeterince yapılamazken Gölyaka Mahallesinde ise tam tersi bir durum yaşanıyor. Gölyaka’da bu yıl 10 bin yeni elma fidanının da oluşturulan bahçelerde toprakla buluşturulması ve bu yıl artan verimle birlikte başlayan hasat dönemi geleceğe dair umutları da yeşertiyor. Üreticiler bölgede soğuk hava deposunun olmayışından dert yanarken, Gölyaka’da hasat edilen ilk parti ürünün ise İzmir Haline gönderildiği öğrenildi.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır