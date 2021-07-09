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Bıçak bileme ustalarından Kurban Bayramı öncesi ’son gün’ uyarısı

09.07.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar kesimlerinde kolaylık için bıçakçıların yolunu tutmaya başladı.

Bıçak bileme ustalarından Kurban Bayramı öncesi ’son gün’ uyarısı

Çankırı’da Kurban Bayramı’na hazırlık yapan vatandaşlar, evlerinde körelen bıçak ve satırları biletmek için bıçakçılarda yoğunluk oluşturuyor. Bazı vatandaşlar yeni bıçak alırken, bazıları ise eski bıçaklarını bileme makinesinde keskinleştirmeyi tercih ediyor. Ustalar, vatandaşlara bıçaklarını biletmek için son günü beklememeleri konusunda tavsiyede bulunuyor.

"SON GÜNE SIKIŞTIRIYORLAR"

Yaklaşık 70 yıldır sektörde olan Uğur Sezgin, "Yaklaşık 70 yıldır bıçakçılık yapmaktayız. Ara ara yoğunluğumuz oluyor. Genelde son 3-4 güne sıkıştırıyorlar. O da biraz aceleye geliyor. Zaman zaman uyarıyoruz erken gelmeleri için ama yine geç getirenler oluyor. Kurbanda bizim müşterimiz kurban kesecekse kurban bıçağı yani yapacağı işe göre bıçak vermeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Amaca uygun olması lazım. Elimizde çok çeşitli bıçak var. Bıçağın arkasında duracak insanlardan alınması lazım. Belirli bir muhatabı olması lazım" dedi.

Sezgin, "Kaliteli bir bıçak çubuk çelik olmalı. Genelde ahşaplar yasaklandı, plastik sap kullanılıyor. Bir de markalarına dikkat etmeleri gerekiyor. Bıçak bileme ücretleri ise bıçak 3, satır ise 5 lira. Yaklaşık 3 yıldır zam yapmadık. İyi bir kurban bıçağı 50 liradan başlıyor, 100 liraya kadar çeşitleri var" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
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