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Bilgi ve iletişim sektörü yılın üçüncü çeyreğinde rekor istihdama ulaştı

23.11.2023 12:29 | Son Güncelleme:
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Türkiye'de "bilgi ve iletişim" sektöründe ücretli çalışan sayısı eylül itibarıyla 289 bini geçerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Bilgi ve iletişim sektörü yılın üçüncü çeyreğinde rekor istihdama ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgiye göre, ülkede sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerindeki ücretli çalışan sayısı bu yılın ilk ayında 14 milyon 499 bin 882 kişi seviyesindeydi. Takip eden aylarda dalgalı bir seyir izleyerek yükselişi devam ettiren sektör istihdamı, eylülde 15 milyon 374 bin 379 kişiye ulaştı.

Söz konusu istihdamın alt dağılıma bakıldığında, "bilgi ve iletişim" sektöründe ücretli çalışan sayısının 3 aydır düzenli arttığı görüldü. Sektörde ocakta 283 bin 548 kişi çalışırken şubatta bu sayı 282 bin 200 ile bu yılın en düşük seviyesine geriledi. Haziran ayına kadar dalgalı bir seyir izleyen sektör istihdamı, yıl ortasından sonra yükseliş trendine girdi. Temmuzda 285 bin 94 kişi olan "bilgi ve iletişim" sektöründeki çalışan sayısı, ağustosta 286 bin 930'a, eylülde ise tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 289 bin 69'a ulaştı. Sektörde geçen yılın eylül ayında 279 bin 932 kişi çalışıyordu. Böylece sektörde eylülde çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 3,26 artmış oldu.

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"BEYİN GÖÇÜNÜ BEYİN GÜCÜNE DÖNÜŞTÜRMEMİZ GEREKİYOR"

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Başkanı Mehmet Ali Tombalak, katma değerli hizmet üretmeyi, teknoloji ve dijitalleşmeyle ekonomide atılım sağlamayı ve rekabet üstünlüğü yaratmayı hedefleyen bir Türkiye için bu artışların yeterli olmadığını söyledi.

Genç neslin yeni oluşan iş ihtiyaçlarına göre eğitilmesi, sosyal politikalarla ülkede tutulması ve yetişkin neslin yeni iş ihtiyaçlarına göre yetkinliklerinin geliştirilmesi ve üretkenliklerinin artırılmasının öncelikli konuları haline geldiğini belirten Tombalak, şunları kaydetti:

"Gelişmiş ülkelerden Almanya ve İngiltere, bu konuyu nitelikli göçle desteklemeye, yetişkinlere ücretsiz teknoloji eğitimleri sunarak onlara kariyer değişikliği imkanı sağlayarak yapmaya çalışıyor. Türkiye'nin 2. Yüzyılında Yüksek Teknoloji İçin Eylem Çağrısı Raporu'nda tespit ettiğimiz gibi dijital dönüşüm ve teknoloji atılımının ihtiyaç duyduğu yetkinliğe sahip iş gücü ve inovasyon kültürü istenen ölçüde geliştirilemiyor. Birinci ve en öncelikli adım olarak beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmemiz gerekiyor. Bunu da ancak bu gücümüzün katma değerli servis ihracatına dönüştürülerek kullanılmasıyla ve güçlü marka değerine sahip şirketlerimizin oluşmasıyla sağlayabiliriz."

Türkiye'de şirketlerin yaratacağı hizmet ihracatının önceliklendirilmesini gerektiğini ifade eden Tombalak, dijital girişimlerdeki potansiyele ulaşmak ve küresel pazarda rekabet gücünü artırmak için mevut fon ve ekosistem desteğinin artırılması gerektiğini dile getirdi.

Tombalak, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından başlatılan "Siber Güvenlik Meslek Yüksek Okulları Projesi"nin, bilişim alanının ihtiyaçlarına göre tüm dikey alanlarda genişletilerek uygulanmasının önemli olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Teknolojide en öncelikli konularımızdan biri olan yazılım alanındaki yetkin insan kaynağı ihtiyacının, lise seviyesinden başlanarak meslek liseleri yanında imam hatip liseleri dahil, tüm liselerde nasıl uygulanabileceği ve nasıl yaygınlaştırılabileceğine yönelik çalışmalar hızlıca hayata geçirilmelidir. Ulusal siber güvenliğin sağlanmasında organizasyon yapısı ve teknik altyapının güçlendirilmesi için teknolojiyi üretecek, geliştirecek ve yönetecek nitelikli insan kaynağını yetiştirmek en kritik bileşendir. Şu soruyu sürekli gündemde tutmamız gerekiyor, 'Var olan insan gücü yanında, bu alanda çalışmak isteyen herkes, kendilerini bu yeni geleceğe hazırlamak için neler yapmalı?'"

Bilgi ve iletişim sektöründe çalışan ücretli kişi sayısının yıllar ve aylara göre dağılımı şöyle:

tablo

(AA)

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