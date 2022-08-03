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Bilgisayar, cep telefonu, otomobil.... Herkesi ilgilendiriyor! Eğer size bu yanıt verilirse tazminat alabilirsiniz

03.08.2022 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil sahipleri artan benzin ve motorin fiyatlarının ardından bir de bakım ücretlerinin artmasından şikayetçi... Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan hazırlığa göre garanti süreleri bitse bile elektronik cihazlara kullanım ömrünce bakım hizmeti zorunlu olacak. Bu şekilde servis aldatmacasının da önüne geçilecek. 'Yedek parça' yanıtını alırsanız tazminat alma hakkına sahip olabileceksiniz.

Bilgisayar, cep telefonu, otomobil.... Herkesi ilgilendiriyor! Eğer size bu yanıt verilirse tazminat alabilirsiniz

Bakanlık tarafından hazırlanan taslağa göre her ürünün belli bir tamir süresi olacak. 20 gün içinde otomobil; kamyonet, motorsikletler azami 45 gün içinde tamir edilip tüketiciye verilmek zorunda olacak. Yetkili servis taklidinin önüne geçilecek. Yetkili servis olmayan tamirciler, 'özel servis' reklamı yapamayacak.

TELEFON VE BİLGİSAYARLAR 20 GÜN, OTOMOBİLLER 45 GÜN İÇİNDE VERİLECEK!

Yedek parça yokluğu gibi nedenlerle destek hizmeti vermeyen firmalar tazminat ödeyecek. Yetkisi olmayan tamirciler, ünlü markaları tabelalarına yazarak soru işaretlerine neden olmayacak. Bilgisayar, tablet, cep telefonu, televizyon, 20 gün içinde otomobiller ise 45 gün içinde tamir edilip tüketiciye verilmek zorunda olacak!

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'YEDEK PARÇA' YANITI ALIRSANIZ TAZMİNAT ALABİLİRSİNİZ

Ekim ayında yürürlüğe girmesi planlanan yönetmeliğin taslağına göre garanti süresi biten ürüne de satış sonrası bakım hizmeti verilecek. Yedek parça bulunamaması gibi gerekçelerle satış sonrası hizmet vermeyenler de vatandaşa tazminat ödeyecek. Tazminatlar yerli üreticilerden de ithalatçılardan da talep edilebilecek. (Milliyet)

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