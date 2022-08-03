Erken emeklilik hakkı! 4500 gün primle emekli olunur mu? 12,5 yıl prim yetiyor…

Emekli haberleri herkesin merak ettiği konuların başında gelirken EYT yasasının tartışılması ile birlikte emeklilik şartları da merak edilen konular arasına girdi. Tüm çalışanlar bir gün kendine emekli maaşı bağlanmasını bekliyor. Emekli olabilmek için yaş, prim gün sayısı ve sigortalı olma süresi şartlarına bakılıyor. Ancak prim ile ilgili gerekli koşulları oluşmayanlar için daha az sürelerle emeklilik imkanı da sunuluyor. Bu durumda ilk sigortaya giriş tarihi önemli. Günümüzde 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk defa işe girenlerin sayısı oldukça fazla. Bu tarihler arasında sigortalı işe başlayanlar 4500 gün prim yani 12.5 yılla yaşlılıktan kısmi emekli olabiliyor.

12,5 YIL PRİM ÖDEMESİ İLE EMEKLİ OLUNUR MU?

9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında işe giren kadınların kısmi emeklilik şartlarıyla yani 4500 gün sayısı ile emekli olabilmeleri için 58 yaşını tamamlaması, 25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 4500 gün sayısına ulaşması gerekiyor. 12.5 yılla emekli olabilmek için erkek sigortalının ise 60 yaşını tamamlaması, 25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 4500 gün prime sahip bulunması gerekiyor.

BAĞKUR EMEKLİLİK YAŞ ŞARTI NEDİR?

8 Eylül 1999 tarihinden önce Bağkur girişi bulunanlar yaştan emeklilik için 5400 gün ve 56 yaşı, erkekler de 5400 gün ve 58 yaşı tamamlamalı. 8 Eylül 1999 tarihi ve sonrası ile 30 Nisan 2008 tarihinden önce Bağkur girişi bulunan kadınlar 5400 gün 60 yaşı erkekler de 5400 gün 62 yaşı tamamlamalı. İlk defa 1 Mayıs 2008 tarihi ve sonrasında Bağkur’lu olan kadının yaştan emeklilik için 5400 gün 61 yaşı; erkeklerin ise 5400 gün 63 yaşı tamamlamaları gerekiyor.

EMEKLİLİKTE KADEMELİ ARTAN SİSTEM

1 Mayıs 2008’den sonra sigortalı olanlar için tam emeklilikte prim gün sayısı 7200’e yani 20 yıla çıkıyor. Tam (yaş şartı olmadan) emeklilikte ilk defa 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra sigortalı olan erkekler için emeklilik yaşı 2036’ya kadar 60, 2044 yılında ise 65’e ulaşıyor. Kadınlar için emeklilik yaşı 2036 yılına kadar 58, 2048’de de 65’e çıkıyor. Yaştan emeklilik için gereken prim de Mayıs 2008’den sonra 5400 güne yükseliyor. Bu noktada bir fark var. 15 yıl (5400 gün) aralıksız sigortalı çalışmak, emeklilik primi için yetiyor. Ama ilk sigortaya girilen tarihten sonra 25 yılın geçmesi şart. (Posta)



