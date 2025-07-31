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Bill Gates'in yatı satışa çıkıyor! Fiyatı dudak uçuklattı, o sır dikkat çekti

Microsoft’un kurucusu milyarder iş insanı Bill Gates’in 118,8 metrelik ultra lüks süper yatı satışa çıkıyor. Adeta bir yaşam merkezi olan bu yat, Eylül ayında düzenlenecek Monaco Yat Fuarı’nda görücüye çıkacak.

Bill Gates'in yatı satışa çıkıyor! Fiyatı dudak uçuklattı, o sır dikkat çekti
Ezgi Sivritepe

Milyarder iş insanı Bill Gates'in “Breakthrough” adlı yatı Eylül ayında Monaco Yat Fuarı’nda görücüye çıkacak. Basketbol sahası, plaj kulübü tarzında sonsuzluk havuzu, 15 özel kabin, helikopter pisti, tam donanımlı bir hastane, çeşitli kütüphaneler, bir sinema salonu ve birden fazla jakuzi bulunan yat, 30 misafiri ağırlayabilecek kapasitede ve 43 kişilik bir mürettebatla yönetiliyor.

Bill Gates in yatı satışa çıkıyor! Fiyatı dudak uçuklattı, o sır dikkat çekti 1

ÖZELLİKLERİ SAYMAKLA BİTMİYOR

Gates'in yatının en dikkat çekici özelliği ise çevreci bir teknolojiye sahip olması. Yaşam merkezi olan bu yat tamamen sıvı hidrojen ve yeni nesil yakıt hücreleriyle çalışan, denizcilik alanında türünün ilk örneği olan “net sıfır emisyonlu” süper yat olarak biliniyor.

Hidrojen, güverte altındaki özel tanklarda -253°C'de depolanıyor. Bu sistemden elde edilen ısı; havuz, spa alanları ve misafir odalarının ısıtılmasında da kullanılıyor. Üretici firma, bu teknolojinin denizcilik sektöründe devrim niteliğinde bir değişim yaratacağını savunuyor.

Bill Gates in yatı satışa çıkıyor! Fiyatı dudak uçuklattı, o sır dikkat çekti 2

SATIŞ FİYATI BELLİ OLDU!

Beş yıl süren tasarım ve inşa sürecinin ardından ortaya çıkan yat, fuarda sergilenecek en büyük tekne olacak. Gates'in yatı hiç kullanmadığı ve bu yüzden satışa çıkardığı iddia ediliyor.

Bill Gates in yatı satışa çıkıyor! Fiyatı dudak uçuklattı, o sır dikkat çekti 3

Kamuoyunda yatın sahibi olduğunu hiç doğrulamayan Gates’in, çevreci söylemlerine gölge düşmemesi adına bu ultra lüks aracı gizli tuttuğu da öne sürülüyor. Yatla ilgili Gates cephesinden resmi bir açıklama gelmiş değil. Bu çevreci devin satış fiyatı ise tam 645 milyon dolar.

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Anahtar Kelimeler:
Bill Gates yat satış
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