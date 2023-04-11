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BİM 14 Nisan cuma aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu! HP Notebook 9,999 TL'den, Casper Via M30 cep telefonu 3.599 TL'den satışta

11.04.2023 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM 14 Nisan cuma aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu. BİM'de bu hafta teknolojik ürünlerden beyaz eşyaya, elektrikli ev aletlerinden züccaciyeye ve mutfak ürünlerine kadar birçok üründe indirim var. Bu cuma HP Notebook 9,999 TL'den, Casper Via M30 cep telefonu 3.599 TL'den satışa sunulacak.

BİM 14 Nisan cuma aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu! HP Notebook 9,999 TL'den, Casper Via M30 cep telefonu 3.599 TL'den satışta

BİM marketin aktüel ürünleri her hafta salı ve cuma günleri yenileniyor. Uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünlerin bir arada sunulduğu BİM'de bu hafta yine cazip fırsatlar var. 14 Nisan BİM cuma aktüel ürünler kataloğunda teknolojik ürünler ve elektrikli ev aletleri dikkat çekiyor. İşte BİM aktüel ürünler listesinin tamamı...

BİM 14 NİSAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YİNE DOPDOLU

BİM marketin aktüel ürünler kataloğunda yine birbirinden avantajlı fiyatlarla ürünler var. BİM'de bu hafta; Kumtel Airfryer 1,799 TL'den, Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 499,00 TL'den ve Arnica CYCLONE Elektrikli Süpürge 1.799 TL'den raflarda olacak.

BİM 14 NİSAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNİN TAMAMI:,

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