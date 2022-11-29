BİM 2 Aralık 2022 AKTÜEL ürünler kataloğu ÇIKTI! BİM'e bu cuma neler gelecek?

BİM 2 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğu çıktı. BİM'de bu hafta; çok amaçlı ev eşyalarından elektronik ürünlere, elektrikli ev ürünlerinden züccaciyeye, mutfak ürünlerinden tekstil ürünlerine bir çok ürün cuma günü raflardaki yerini alacak. Peki, BİM'e bu cuma neler gelecek? İşte BİM 2 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğunun tamamı...

BİM'E BU CUMA NELER GELECEK?

BİM markette bu hafta; Kumtel XXL Fastfryer 2.499 TL'den, Kumtel Dilimli Radyatör 1.249 TL'den, Heifer Işıklı Kettle 249 TL'den, Polosmart 10.000 mAh Powerbank 99 TL'den, 9 Parça Saklama Kabı 139 TL'den, Salata Kurutucu 65 TL'den, Ütü Masası 449 TL'den, Kelebek Kurutmalık 249 TL'den, Hometech 8″ Tablet 1.199 TL'den, Gaming Çalışma Masası 499 TL'den, Polosmart Makyaj Malzemeli Ledli Ayna Seti 129 TL'den, PROWARE Çift Akülü Vidalama Seti 399 TL'den, Polosmart PSSW11 Akıllı Saat 149 TL'den, Şarj Data Kablosu 39,90 TL'den, Clementoni Robotik Bilim Seti 159 TL'den, Starcom Dekoratif Işık 199 TL'den ve Aktivite Masa Tabure Seti 349 TL'den satışa sunulacak.

BİM 2 ARALIK 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!





