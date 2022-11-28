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BİM 29 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM'e yarın neler gelecek? Temizlik ürünlerinde DEV İNDİRİM!

28.11.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM 29 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğu geldi. Uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünlerin bir arada sunulduğu BİM'de bu hafta yine birbirinden avantajlı ürünler raflardaki yerini alacak. BİM markette yarın temizlik ürünlerinde dev indirim olacak. İşte BİM 29 Kasım Salı aktüel ürünler listesinin tamamı...

BİM 29 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM'e yarın neler gelecek? Temizlik ürünlerinde DEV İNDİRİM!

BİM 29 Kasım 2022 Salı gününün aktüel ürünleri belli oldu. Yarın BİM'de indirimli temizlik ürünleri dikkat çekiyor. Yarın BİM'de Fairy Platinum Plus 75'li Bulaşık Makinesi Tableti 245,00 TL'den, Familia 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 36,50 TL'den, Familia 3 Katlı Kağıt Havlu 39,50 TL'den ve Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı Soğuk Suda Etkili 1500 ml 49,00 TL'den raflarda olacak. BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz...

BİM'DE YARIN NELER VAR?

BİM markette yarın; Fairy Platinum Plus 75'li Bulaşık Makinesi Tableti 245,00 TL'den, Familia 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 36,50 TL'den, Familia 3 Katlı Kağıt Havlu 39,50 TL'den, Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı Soğuk Suda Etkili 1500 ml 49,00 TL'den, Bulut
Yumuşatıcı Çiçek Bahçesi 1 litre 12,50 TL'den, Güldal Ultra Çamaşır Suyu Çam Kokulu 3 kg 34,50 TL'den, Hyperactive Lavabo Açıcı Jel 750 g 17,50 TL'den, Hyperactive
Derz Temizleyici 750 ml 19,50 TL'den ve Mr. Green Mikrofiber Temizlik Seti 5'li 55,00 TL'den raflarda olacak.

BİM 29 KASIM 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

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