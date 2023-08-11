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BİM AKTÜEL KATALOĞU 11 AĞUSTOS 2023 CUMA! BİM aktüel ürünlerde neler indirimde? Android Led TV 10,999TL'den satışta!

10.08.2023 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM 11 Ağustos Cuma aktüel kataloğu vatandaşların gündeminde yer aldı. BİM marketlerine haftalık olarak farklı kategorilerde aktüel ürünler gelmeye devam ediyor. Ev eşyasından elektroniğe, mobilyadan, oyuncaklara çok sayıda ürün BİM aktüel ürünler kataloğunda yerini alıyor. Peki, 11 Ağustos 2023 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL KATALOĞU 11 AĞUSTOS 2023 CUMA! BİM aktüel ürünlerde neler indirimde? Android Led TV 10,999TL'den satışta!

BİM aktüel ürünler kataloğu haftanın indirime giren ürünlerini incelemek isteyen vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. BİM aktüelde bu cuma teknolojik ürünler, mutfak ürünleri ve elektrikli bisiklet geliyor. Peki, 11 Ağustos Cuma BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde? İşte 11 Ağustos 2023 Cuma gününün BİM aktüel ürünler afişi ile ilgili detaylar...

BİM MAĞAZASI ÇALIŞANLAR

11 AĞUSTOS CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER AFİŞİ VE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

11 Ağustos 2023 Cuma günü geçerli olan BİM Aktüel katolğunun ilk sayfasında androis led televizyon, buharlı ütü, vantilatör, akıllı tartı, bluetooth hoparlör, kamp sandalyesi, kulaklık, şarjlı el fanı ve masaüstü fanı yer alıyor.

BİM 11 AĞUSTOS CUMA SAYFA 1

BİM aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasında 4 çekmeceli derin dondurucu, tezgahaltı buzdolabı, tekli ocak, elektrikli düdüklü tencere ve mutfak gereçleri bulunuyor.

BİM 11 AĞUSTOS CUMA SAYFA 2

BİM aktüel ürünler kataloğunun üçüncü sayfasında fincan seti, bardak set, kek kalıbı mutfak ürünleri yer alıyor.

BİM 11 AĞUSTOS CUMA SAYFA 3

BİM aktüel ürünler kataloğunun dördüncü sayfasında ise nevresim seti, giyim ve oyuncak çeşitleri bulunuyor.

BİM 11 AĞUSTOS CUMA SAYFA 4

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