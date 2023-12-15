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BİM AKTÜEL KATALOĞU 15 ARALIK 2023 CUMA! BİM aktüelde neler indirimde? Smart TV 5,699 TL, akıllı telefon 7,899 TL!

15.12.2023 11:37 | Son Güncelleme:
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BİM aktüel ürünler kataloğu haftanın indirime giren ürünlerini incelemek isteyen vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. BİM aktüelde bu cuma teknolojik ürünler, mutfak ürünleri ve oyuncak çeşitleri geliyor. Peki, 15 Aralık Cuma BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde? İşte 15 Aralık 2023 Cuma gününün BİM aktüel ürünler afişi ile ilgili detaylar...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 15 ARALIK 2023 CUMA! BİM aktüelde neler indirimde? Smart TV 5,699 TL, akıllı telefon 7,899 TL!

BİM 15 Aralık Cuma aktüel kataloğu vatandaşların gündeminde yer aldı. BİM marketlerine haftalık olarak farklı kategorilerde aktüel ürünler gelmeye devam ediyor. Ev eşyasından elektroniğe, mobilyadan, oyuncaklara çok sayıda ürün BİM aktüel ürünler kataloğunda yerini alıyor. Peki, 15 Aralık 2023 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 15 ARALIK AFİŞİ

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15 Aralık 2023 Cuma günü geçerli olan BİM Aktüel katolğunun ilk sayfasında smart televizyon, akıllı televizyon, ısıtıcı çeşitleri, dik süpürge, el feneri, akıllı bileklik, kulaklık çeşitleri, powerbank, araç şarjı ve Type C kablo yer alıyor.

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BİM aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasında mutfak ve ev ürünleri yer alıyor.

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BİM aktüel ürünler kataloğunun üçüncü sayfasında giyim ve tekstil ürünleri yer alıyor.

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BİM aktüel ürünler kataloğunun dördüncü ve son sayfasında oyuncak çeşitleri bulunuyor.


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