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  4. BİM AKTÜEL KATALOĞU 4 AĞUSTOS 2023 CUMA! BİM aktüel ürünlerde neler indirimde? Elektrikli bisiklet 15,999 TL!

BİM AKTÜEL KATALOĞU 4 AĞUSTOS 2023 CUMA! BİM aktüel ürünlerde neler indirimde? Elektrikli bisiklet 15,999 TL!

03.08.2023 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM 4 Ağustos Cuma aktüel kataloğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. BİM marketlerine haftalık olarak farklı kategorilerde aktüel ürünler gelmeye devam ediyor. Ev eşyasından elektroniğe çok sayıda ürün BİM aktüel ürünler kataloğunda yerini alıyor. Peki, 4 Ağustos 2023 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL KATALOĞU 4 AĞUSTOS 2023 CUMA! BİM aktüel ürünlerde neler indirimde? Elektrikli bisiklet 15,999 TL!

BİM aktüel ürünler kataloğu haftanın indirime giren ürünlerini incelemek isteyen vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. BİM aktüelde bu cuma teknolojik ürünler, mutfak ürünleri ve elektrikli bisiklet geliyor. Peki, 4 Ağustos Cuma BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde? İşte 4 Ağustos 2023 Cuma gününün BİM aktüel ürünler afişi ile ilgili detaylar...

BİM MAĞAZASI ÇALIŞANLAR

4 AĞUSTOS CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER AFİŞİ VE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

4 Ağustos 2023 Cuma günü geçerli olan BİM Aktüel katolğunun ilk sayfasında elektrikli bisiklet, televizyon ve şarjlı süpürge bulunuyor.

4 AĞUSTOS 1

BİM aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasında derin dondurucu, mikrodalga fırın, blender seti, su bardağı, vakum makinesi, ve mutfak gereçleri bulunuyor.

4 AĞUSTOS 2

BİM aktüel ürünler kataloğunun üçüncü sayfasında erişte/makarna makinesi, karnıyarık tenceresi, kavanoz çeşitleri gibi mutfak ürünleri yer alıyor.

4 ĞUSTOS 3

BİM aktüel ürünler kataloğunun dördüncü sayfasında ise ayakkkabı, şort, cüzdan, sofra bezi ve oyuncak çeşitleri bulunuyor.

4 AĞUSTOS 4

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