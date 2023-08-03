BİM AKTÜEL KATALOĞU 4 AĞUSTOS 2023 CUMA! BİM aktüel ürünlerde neler indirimde? Elektrikli bisiklet 15,999 TL!

BİM aktüel ürünler kataloğu haftanın indirime giren ürünlerini incelemek isteyen vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. BİM aktüelde bu cuma teknolojik ürünler, mutfak ürünleri ve elektrikli bisiklet geliyor. Peki, 4 Ağustos Cuma BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde? İşte 4 Ağustos 2023 Cuma gününün BİM aktüel ürünler afişi ile ilgili detaylar...

4 AĞUSTOS CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER AFİŞİ VE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

4 Ağustos 2023 Cuma günü geçerli olan BİM Aktüel katolğunun ilk sayfasında elektrikli bisiklet, televizyon ve şarjlı süpürge bulunuyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasında derin dondurucu, mikrodalga fırın, blender seti, su bardağı, vakum makinesi, ve mutfak gereçleri bulunuyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunun üçüncü sayfasında erişte/makarna makinesi, karnıyarık tenceresi, kavanoz çeşitleri gibi mutfak ürünleri yer alıyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunun dördüncü sayfasında ise ayakkkabı, şort, cüzdan, sofra bezi ve oyuncak çeşitleri bulunuyor.





