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BİM AKTÜEL KATALOĞU 6 EKİM 2023 CUMA! BİM aktüelde neler indirimde? Ankastre set 5.999 TL, akıllı telefon 7.899 TL!

06.10.2023 11:29 | Son Güncelleme:
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BİM aktüel ürünler kataloğu haftanın indirime giren ürünlerini incelemek isteyen vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. BİM aktüelde bu cuma teknolojik ürünler, mutfak ürünleri ve oyuncak çeşitleri geliyor. Peki, 6 Ekim Cuma BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde? İşte 6 Ekim 2023 Cuma gününün BİM aktüel ürünler afişi ile ilgili detaylar...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 6 EKİM 2023 CUMA! BİM aktüelde neler indirimde? Ankastre set 5.999 TL, akıllı telefon 7.899 TL!

BİM 6 Ekim Cuma aktüel kataloğu vatandaşların gündeminde yer aldı. BİM marketlerine haftalık olarak farklı kategorilerde aktüel ürünler gelmeye devam ediyor. Ev eşyasından elektroniğe, mobilyadan, oyuncaklara çok sayıda ürün BİM aktüel ürünler kataloğunda yerini alıyor. Peki, 6 Ekim 2023 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 6 EKİM AFİŞİ

6 Ekim 2023 Cuma günü geçerli olan BİM Aktüel katolğunun ilk sayfasında cam mutfak ürünleri yer alıyor.

bim aktüel 6 ekim - 1

BİM aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasında tabak, bardak, tencere, demlik ve bıçak gibi ürünler yer alıyor.

bim aktüel 6 ekim - 2

BİM aktüel ürünler kataloğunun üçüncü sayfasında ankastre set, ütü masası, mini bozdolabı ve mutfak ürünleri yer alıyor.

bim aktüel 6 ekim - 3

BİM aktüel ürünler kataloğunun dördüncü sayfasında televizyon, akıllı telefon, leptop gibi teknolojik cihazlar yer alıyor.

bim aktüel 6 ekim - 4

BİM aktüel ürünler kataloğunun beşinci sayfasında oyuncak çeşitleri yer alıyor.

bim aktüel 6 ekim - 5

BİM aktüel ürünler kataloğunun altıncı ve son sayfasında tekstil ürünleri, perde, saksı çeşitleri ve pijama takımı yer alıyor.

bim aktüel 6 ekim - 6

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