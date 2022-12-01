BİM aktüel ürünler kataloğu 2 Aralık 2022! BİM'de hangi ürünler indirimde? Mutfak gereçlerinde fiyatlar düştü!

BİM aktüel ürünler kataloğu 2 Aralık 2022 Cuma günü için geri sayım sürerken vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Çok sayıda kişi ndirimli ürünleri incelemeye başladı . BİM indirimli ürünler listesi merak konusu oldu. İşte 2 Aralık 2022 BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'DE HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMDE?

BİM'de bu hafta; Dilimli Radyatör 1.249 TL'den, Işıklı Kettle 249 TL'den, 10.000 mAh Powerbank 99 TL'den, 9 Parça Saklama Kabı 139 TL'den, Salata Kurutucu 65 TL'den, Ütü Masası 449 TL'den, Kurutmalık 249 TL'den, 8″ Tablet 1.199 TL'den, Çalışma Masası 499 TL'den, Makyaj Malzemeli Ledli Ayna Seti 129 TL'den, Çift Akülü Vidalama Seti 399 TL'den, Akıllı Saat 149 TL'den, Şarj Data Kablosu 39,90 TL'den, Dekoratif Işık 199 TL'den ve Masa Tabure Seti 349 TL'den satışa sunulacak.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! (2 ARALIK 2022 CUMA)



