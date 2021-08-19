BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 20 Ağustos Cuma günü hangi ürünler indirimde?

Bunun yanında katlanır metal çalışma masası da 199 TL'den BİM'de satılırken, öğrencilerin ihtiyacını karşılayacak 80 yapraklı lastikli not defteri ise 7,90 TL'den satılıyor. İndirimli okul ürünleri satın almak isteyenler için 20 Ağustos Cuma günü satılacak katalogda yer alan ürünler ve fiyatları şöyle...

Aktüel kataloğun ilk sayfasında sulu boya, pastel boya, kuru boya, çift taraflı keçeli kalem, tükenmez kalem, kalem ucu, kırmızı kalem, kırtasiye seti, ruj silgi, kalemtraşlı silgi, kurşun kalem ve fosforlu kalem gibi ürünler yer alıyor.

Aktüel kataloğun ikinci sayfasında da katlanır çalışma masası, ofis sandalyesi, müzik defteri, not defteri, resim defteri, çizgili defter, suluk, matara, kalemlik, besleme kabı ve çocuk havlusu gibi ürünler bulunuyor.

Cuma kataloğunun son sayfasında da peluş kalem çantası, sırt çantası, hesap makinesi, lisanslı kalem kutusu, 24'lü etiket, beyaz tahta kalemi, sıvı yapıştırıcı, ataşlar, hazır defter kabı, renkli fotokopi kağıdı ve kaplama kağıdı gibi ürünler yer alıyor.





