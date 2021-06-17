BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı! 18 Haziran’da bisiklet indirimde!

Her hafta birbirinden çeşit ürünleri müşterileriyle buluşturan BİM’in 18 Haziran tarihli aktüel ürüler kataloğu yayınlandı. BİM’de bu hafta 16 jant bisiklet 449 TL’den satışa sunuldu. Prozone TWS kulaklık ise 279,90 TL’den satılıyor.

İşte BİM’in 18 Haziran tarihli ürünler kataloğunda yer alan ürünler;

Rookie 16 Jant Bisiklet 449 TL,

Contigo termos 279,90 TL,

Katlanır Kamp Sandalyesi 57,90 TL,

Prozone TWS Kulaklık 279,90 TL

Polosmart Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık 75 TL,

Casio Kol Saati Erkek 149 TL,

Fakir Erkek Bakım Seti 129 TL,

Polosie Karma Bahçe/Park Oyuncakları 34,90 TL,

Piccolo Mondi Ok-Yay Seti 99,90 TL,

Martı Çocuk Etkinlikli Tatil Kitabı 6,90 TL,

Dynamic Badminton Seti 29,90 TL,

Dynamic Dart Seti 37,90 TL,

Arnica Blender Seti 229,90 TL,

Fakir Gratiana Termoslu Filtre Kahve Makinesi 179 TL,

Relax Musluklu Çelik Termos 229 TL,

Lava Döküm Tencere ~26 cm 239 TL,

Lava Kızartma Tavası ~30 cm 99,90 TL,

Paşabahçe Kapaklı Kavanoz Küçük 14,90 TL,

Paşabahçe Kapaklı Kavanoz Orta 17,90 TL,

Paşabahçe Kapaklı Kavanoz Büyük 19,90 TL,

Paşabahçe Metal Kapaklı Yağlık Sirkelik 14,90 TL,