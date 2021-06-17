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BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı! 18 Haziran’da bisiklet indirimde!

17.06.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM, 18 Haziran Cuma günü için aktüel ürünler listesini paylaştı. BİM’de bu hafta bisikletten termosa, kamp sandalyesinden kulaklığa, kol saatinden erkek bakım setine, badminton setinden dart setine kadar birçok ürün, aktüel ürünler kataloğunda yer aldı.

BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı! 18 Haziran’da bisiklet indirimde!

Her hafta birbirinden çeşit ürünleri müşterileriyle buluşturan BİM’in 18 Haziran tarihli aktüel ürüler kataloğu yayınlandı. BİM’de bu hafta 16 jant bisiklet 449 TL’den satışa sunuldu. Prozone TWS kulaklık ise 279,90 TL’den satılıyor.

İşte BİM’in 18 Haziran tarihli ürünler kataloğunda yer alan ürünler;

Rookie 16 Jant Bisiklet 449 TL,

Contigo termos 279,90 TL,

Katlanır Kamp Sandalyesi 57,90 TL,

Prozone TWS Kulaklık 279,90 TL

Polosmart Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık 75 TL,

Casio Kol Saati Erkek 149 TL,

Fakir Erkek Bakım Seti 129 TL,

Polosie Karma Bahçe/Park Oyuncakları 34,90 TL,

Piccolo Mondi Ok-Yay Seti 99,90 TL,

Martı Çocuk Etkinlikli Tatil Kitabı 6,90 TL,

Dynamic Badminton Seti 29,90 TL,

Dynamic Dart Seti 37,90 TL,

Arnica Blender Seti 229,90 TL,

Fakir Gratiana Termoslu Filtre Kahve Makinesi 179 TL,

Relax Musluklu Çelik Termos 229 TL,

Lava Döküm Tencere ~26 cm 239 TL,

Lava Kızartma Tavası ~30 cm 99,90 TL,

Paşabahçe Kapaklı Kavanoz Küçük 14,90 TL,

Paşabahçe Kapaklı Kavanoz Orta 17,90 TL,

Paşabahçe Kapaklı Kavanoz Büyük 19,90 TL,

Paşabahçe Metal Kapaklı Yağlık Sirkelik 14,90 TL,

Paşabahçe 2’li Latte Bardağı 15,90 TL,

Paşabahçe Ayaklı Servis Tabağı 37,90 TL,

Paşabahçe 3 Katlı Cam Saklama Kabı 29,90 TL,

Ayaklı Kayık Cam Sunum Tabağı 27,90 TL,

Masa Örtüsü • 150x150 cm 12,50 TL,

Nakışlı El Havlusu 4,90 TL,

Sandalye Minderi 7,90 TL,

Mutfak Önlüğü, Tutaç ve Eldiven Seti 16,90 TL,

Bisküvi Saklama Kutusu 13,50 TL,

Krema Pompası 9,90 TL,

Un eleği 9,90 TL,

Silicolife Ölçülü Silikon Hamur Matı 29,90 TL,

Çekirdek Çıkarıcı 4,90 TL,

Fırça, Spatula ve Çırpıcı Seti 15,90 TL,

Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri 19,90 TL,

Tek Fiyat Pastacılık Ürünleri 5,90 TL,

Schwartz Saç Sakal Kesme Makinesi 74,90 TL,

Schwartz Sinek Kovucu Raket 29,90 TL,

Voit Tam Yüz Şnorkelli Maske 99,90 TL,

Voit Aynalı Tıkaçlı Yüzücü Gözlüğü 79,90 TL,

Voit Yüzücü Gözlüğü Mavi 49,90 TL,

Voit Yüzücü Gözlüğü 39,90 TL,

Dynamic Portatif Şişme Şezlong 69,90 TL…

Bermuda Kapri Erkek 34,90 TL,

Şortlu Pijama Takımı Erkek 49,90 TL,

Şortlu Güpürlü Pijama Takımı Kadın 49,90 TL,

Basic Tişört Erkek 12,90 TL,

Rodi Mood Polo Yaka Tişört Erkek 24,90 TL,

Bamboo Peştamal 19,90 TL,

Kadife Çizgili Plaj Havlusu 24,90 TL,

Kolsuz Şortlu Takım Erkek Çocuk 16,90 TL,

Kolsuz Şortlu Takım Kız Çocuk 16,90 TL,

Jile Elbise Kız Çocuk 16,90 TL,

Desenli Deniz Şortu Erkek 29,90 TL,

Trend Kot Şapka Erkek 26,90 TL,

Taşlı Saten Şapka Kadın 26,90 TL,

Fötr Safari Şapka 18,90 TL,

El Çantası Erkek 24,90 TL,

Sandalet Erkek 32,90 TL,

Konfor Terlik Erkek 22,90 TL

BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı! 18 Haziran’da bisiklet indirimde!

BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı! 18 Haziran’da bisiklet indirimde!

BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı! 18 Haziran’da bisiklet indirimde!

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