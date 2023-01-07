BİM de fiyat sabitleme kararı aldı! Ocak ayı boyunca…

Ekonomi yönetimi ile bir araya gelen zincir market temsilcileri enflasyonla mücadele kapsamında çok önemli bir adım atarak binlerce üründe fiyat sabitleme kararı almıştı. İlk adım Şok Marketleri’nden gelirken ona Migros, CarrefourSA, Happy Center gibi zincir marketler eşlik etmişti.

Bazı zincir marketlerin fiyat sabitleme uygulamasına gitmesi ekonomi yönetimi tarafından olumlu karşılandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati diğer marketlere de seslenerek, "Tüm işletmeler benzer uygulamayı hayata geçirsin” dedi ve ellerini taşın altına koymaları gerektiğini dile getirdi. Bu açıklamanın ardından en yaygın ağa sahip marketlerden biri olan BİM de Ocak ayı boyunca 500 ürünün fiyatını sabitlediğini duyurdu.

“KISA VADELİ YÜKSEK KÂRDAN ÖNEMLİ”

Şirketin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, müşterilerinin menfaatinin kısa vadeli yüksek kardan daha önemli olduğu belirtildi.

Market zincirinin kurulduğu günden bu yana temel prensibinin yüksek kaliteli ürünleri her zaman uygun fiyata müşterilere sunmak olduğu aktarılan açıklamada, "Üzerimize düşen sorumluluk bilinciyle uyguladığımız indirimler, fiyatı değişmeyen ürünler ve birçok üründe sabitlediğimiz fiyatlarla halkımızın her zaman yanındayız" ifadeleri kullanıldı.

OCAK AYI BOYUNCA 500 ÜRÜNÜN FİYATI SABİT KALACAK

"Birlikten Berekete #KazananTürkiye" başlıklı açıklamada, 250’den fazla ürünün son 3 aydır fiyatının değişmediği, Ocak ayı boyunca da 500 ürünün fiyatının sabitlendiği bildirildi.



