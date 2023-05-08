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  4. BİM'den Anneler Günü'ne özel indirim! Düdüklü tencere seti 449,00 TL, robot süpürge 189.999,00 TL! 12 Mayıs 2023 BİM aktüel ürünleri

BİM'den Anneler Günü'ne özel indirim! Düdüklü tencere seti 449,00 TL, robot süpürge 189.999,00 TL! 12 Mayıs 2023 BİM aktüel ürünleri

08.05.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM aktüel ürünler kataloğu; Anneler Günü yaklaşırken vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 12 Mayıs 2023 BİM aktüel ürünler kataloğunda Anneler Günü sebebiyle birçok üründe indirim yapıldığı görüldü. Düdüklü tencere seti 449,00 TL, robot süpürge 189.999,00 TL'ye raflarda yerini alacak. İşte 12 Mayıs 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'den Anneler Günü'ne özel indirim! Düdüklü tencere seti 449,00 TL, robot süpürge 189.999,00 TL! 12 Mayıs 2023 BİM aktüel ürünleri

BİM aktüel ürünler kataloğu Anneler Günü yaklaşırken vatandaşlar tarafından inceleniyor. BİM'de Anneler Günü öncesi hamur makinesi, tava çeşitleri, düdüklü tencere seti, stantlı porselen fincan seti ve robot süpürge gibi ürün raflarda yerini alacak. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'DEN ANNELER GÜNÜ İÇİN İNDİRİM FIRSATI!

Üçgen Zigon Sehpa Seti 279 TL

Tavan Boyası 10 Kg 259 TL

İç Cephe Beyaz Plastik Boya 10 Kg 199 TL

32' Android Led TV 2.799 TL

B1

50' UHD Smart TV 10.999 TL

Katlanabilir Scooter 5.999 TL

4GB/64GB Cep Telefonu 2.499 TL

B2

Siyah Cam Ankastre Set 3.999 TL

Dijital Yağsız Fritöz 5.5 Litre 2.099 TL

Yağsız Fritöz 5.5 Litre 1.799 TL

B3

Blender Seti 449 TL

Saklama Kabı 149 TL

Düdüklü tencere seti 449,00 TL

robot süpürge 189.999,00 TL

B4

Baharatlık 290 cc 24,50 TL

Dikdörtgen Sunum Tabağı 69 TL

Yuvarlak Sunum Tabağı 69 TL

B5

Çok Amaçlı Organizer 89 TL

Yemek Kaşığı / Çatalı 6'lı 89 TL

B6

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