BİM'den Anneler Günü'ne özel indirim! Düdüklü tencere seti 449,00 TL, robot süpürge 189.999,00 TL! 12 Mayıs 2023 BİM aktüel ürünleri

BİM aktüel ürünler kataloğu Anneler Günü yaklaşırken vatandaşlar tarafından inceleniyor. BİM'de Anneler Günü öncesi hamur makinesi, tava çeşitleri, düdüklü tencere seti, stantlı porselen fincan seti ve robot süpürge gibi ürün raflarda yerini alacak. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...
Üçgen Zigon Sehpa Seti 279 TL
Tavan Boyası 10 Kg 259 TL
İç Cephe Beyaz Plastik Boya 10 Kg 199 TL
32' Android Led TV 2.799 TL
50' UHD Smart TV 10.999 TL
Katlanabilir Scooter 5.999 TL
4GB/64GB Cep Telefonu 2.499 TL
Siyah Cam Ankastre Set 3.999 TL
Dijital Yağsız Fritöz 5.5 Litre 2.099 TL
Yağsız Fritöz 5.5 Litre 1.799 TL
Blender Seti 449 TL
Saklama Kabı 149 TL
Düdüklü tencere seti 449,00 TL
robot süpürge 189.999,00 TL
Baharatlık 290 cc 24,50 TL
Dikdörtgen Sunum Tabağı 69 TL
Yuvarlak Sunum Tabağı 69 TL
Çok Amaçlı Organizer 89 TL
Yemek Kaşığı / Çatalı 6'lı 89 TL