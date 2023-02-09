BİM'den deprem bölgesinde bedava ürün dağıtımı

Başta Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Hatay, Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır olmak üzere Güneydoğu Anadolu’yu ağır bir şekilde vuran, son yılların en büyük deprem felaketinin ardından depremzedelere yardım için zamana karşı mücadele ediliyor.

Yapılan açıklamaya göre BİM resmi kurumlarla işbirliği içinde 20 bin adedin üzerinde battaniye, tek kişilik ve çift kişilik yorganlar, çocuklar için yorgan, battaniye, atkı, bere, eldiven, sweatshirt, polar, kışlık oduncu gömlek, ayakkabı, yetişkinler için üst ve alt polarlar, kazaklar ve ısıtıcılardan oluşan 100 bine yakın ihtiyaç malzemesini TIR’larla bölgeye gönderdi. Ayrıca afet bölgesindeki depolardan AFAD aracılığıyla temel ihtiyaç maddeleri sevkiyatına da devam edildiği bilgisi verildi.

BİM'in deprem bölgesindeki yüzden fazla mağazasında da temel ihtiyaç ürünlerini güvenlik güçlerinin gözetiminde halka ücretsiz dağıttığı aktarıldı.

ÇOK SAYIDA ÇALIŞANI YAŞAMINI YİTİRDİ

Yapılan açıklamada, tüm Türkiye’yi yasa boğan depremde çok sayıda BİM çalışanının yaşamını yitirdiği, 60’ın üzerinde çalışanın ise hâlâ enkaz altında kurtarılmayı beklediği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamaya göre, bölgede bulunan BİM mağazalarından yaklaşık 500’ü ağır hasar gördü. BİM'in azami sayıda mağazayı tekrar açabilmek için ise çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

BİM’den yapılan açıklamada öncelikli hedeflerinin bölge halkının günlük hayatındaki ihtiyaçlarına yönelik alışveriş yapabilmesi için mağazaları çalışabilir duruma getirmek olduğu belirtildi.



