BİM'den Ramazan Bayramı’na özel arefe günü indirimi! Bisiklet 1.999,00 TL, ışıklı scooter 329 TL! 20 Nisan 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından inceleniyor. Bisiklet, karaoke mikrofon, bluetooth kulaklık ve 55 inch akıllı televizyon gibi çok sayıda ürün 20 Nisan itibarıyla satışa sunulacak. BİM marketin aktüel ürünler kataloğunda birbirinden avantajlı fiyatlarda ürünler var. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 20 NİSAN 2023 PERŞEMBE AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Çelik Termos 219 TL

Katlanır Masa 199 TL

Outdoor Termos 529 TL

20 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet

Işıklı Scooter 329 TL

Karaoke Mikrofon 179 TL

Gaming Mouse+ Mousepad 99 TL

Yuvarlak Tencere 27,50 TL

Sürgülü Kapak Erzak Kabı 65 TL

Desenli Mikser Kabı 32,50 TL

55 İNÇ 4 K Ultra HD Android LED TV 9.999 TL

3 yönlü Triactive başlıklı Süpürge 2.699 TL

Bluetooth Kulaklık 199 TL

Işıklı Bluetooth Speaker 139 TL

Beyaz Ankastre Set (fırın, davlumbaz,ocak) 4.299 TL

Blender Set 1.799 TL

Çay Makinesi 599 TL

Cam Kapaklı Kavurma Sacı 179 TL

Büyük Derin Çelik Tencere 259 TL

Organizerli Kahvaltılık 129 TL



