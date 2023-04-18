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  4. BİM'den Ramazan Bayramı’na özel arefe günü indirimi! Bisiklet 1.999,00 TL, ışıklı scooter 329 TL! 20 Nisan 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM'den Ramazan Bayramı’na özel arefe günü indirimi! Bisiklet 1.999,00 TL, ışıklı scooter 329 TL! 20 Nisan 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu

18.04.2023 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM Ramazan ayı yaklaşırken 20 Nisan 2023 Perşembe günü itibarıyla raflarda yerini alacak indirimli ürünleri açıkladı. BİM aktüel ürünler kataloğuna göre 30 jant çift amortisörlü bisiklet 1.999,00 TL'ye, ışıklı scooter ise 329 TL'ye satışa sunulacak. İşte 20 Nisan 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'den Ramazan Bayramı’na özel arefe günü indirimi! Bisiklet 1.999,00 TL, ışıklı scooter 329 TL! 20 Nisan 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından inceleniyor. Bisiklet, karaoke mikrofon, bluetooth kulaklık ve 55 inch akıllı televizyon gibi çok sayıda ürün 20 Nisan itibarıyla satışa sunulacak. BİM marketin aktüel ürünler kataloğunda birbirinden avantajlı fiyatlarda ürünler var. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 20 NİSAN 2023 PERŞEMBE AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Çelik Termos 219 TL
Katlanır Masa 199 TL
Outdoor Termos 529 TL
20 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet
Işıklı Scooter 329 TL

1

Karaoke Mikrofon 179 TL
Gaming Mouse+ Mousepad 99 TL
Yuvarlak Tencere 27,50 TL
Sürgülü Kapak Erzak Kabı 65 TL
Desenli Mikser Kabı 32,50 TL
55 İNÇ 4 K Ultra HD Android LED TV 9.999 TL
3 yönlü Triactive başlıklı Süpürge 2.699 TL

2

Bluetooth Kulaklık 199 TL
Işıklı Bluetooth Speaker 139 TL
Beyaz Ankastre Set (fırın, davlumbaz,ocak) 4.299 TL
Blender Set 1.799 TL
Çay Makinesi 599 TL

3

Cam Kapaklı Kavurma Sacı 179 TL
Büyük Derin Çelik Tencere 259 TL
Organizerli Kahvaltılık 129 TL

4

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