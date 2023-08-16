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BİM'den yaz sona ererken kaçırılmayacak fırsatı! Elektrikli bisiklet 16.999 TL, akıllı bileklik 179 TL! 18 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu!

16.08.2023 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM aktüel kataloğu 18 Ağustos 2023 Cuma günü vatandaşların gündeminde yer aldı. Ev eşyasından elektroniğe çok sayıda ürün katalogda yerini aldı. Katlanabilir elektrikli bisiklet 16.999 TL fiyatıyla dikkat çekerken akıllı bileklik 179 TL'lik ücreti ile ön plana çıktı. Peki, 18 Ağustos 2023 Cuma günü BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde? İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu....

BİM'den yaz sona ererken kaçırılmayacak fırsatı! Elektrikli bisiklet 16.999 TL, akıllı bileklik 179 TL! 18 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu!

BİM aktüel ürünler kataloğu haftanın indirime giren ürünlerini incelemek isteyen kişiler tarafından imternette araştırılıyor. 18 Ağustos 2023 Cuma gününe ilişkin BİM aktüel ürünler kataloğunda teknolojik ürünler, mutfak ürünleri ve elektrikli bisiklet yer aldı. Katlanabilir elektrikli bisiklet 16.999 TL, akıllı bileklik 179 TL, 50 inç ultra HD akıllı televizyon 13,499 TL, bluetooth kulaklık 249,00 TL olarak açıklandı. İşte 18 Ağustos 2023 Cuma gününün BİM aktüel ürünler afişi...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU VE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER (18 AĞUSTOS 2023 CUMA)

1

Katlanabilir elektirkli bisiklet (Peşin fiyatına 9 taksit) 16.999,00 TL,

Scooter (Peşin fiyatına 9 taksit) 11.999, TL

2

Akıllı bileklik 179 TL

Wireless mouse 79,00 TL

Bluetooth kulaklık 249,00 TL

Kablosuz bluetooth hoparlör 179,00 TL

3

Dekoratif metal bahçe çiti 49,00 TL,

Çok amaçlı elastik kova (16 L) 59,00 TL

4

Tavan boyası (17,5 kg) 299,00 TL

İç cephe beyaz plastik boya (10 kg) 219,00 TL

5

Çay tabağı 7,50 TL

Kase 26,50 TL

6'lı çay bardağı 119,00 TL

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