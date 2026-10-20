27-28-30 Ekim ve 1 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM'de bu hafta temel gıda, ev tekstili, Philips küçük ev aletleri, Kumtel ankastre ve DJI drone gibi oto-teknoloji fırsatları öne çıkıyor. En yeni BİM aktüel ürünler avantajlarını kaçırmamak ve haftanın indirimlerini yakalamak için güncel BİM katalog listemizi inceleyerek BİM market fırsatlarını keşfedin!

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

27 Ekim Salı 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Stop forte derz temizleyici/yağ çözücü/leke çıkarıcı 750 ml 99 TL

Solo plus kağıt havlu 20'li 259 TL

Solo plus tuvalet kağıdı 48'li 359 TL

ABC toz deterjan 10 kg 379 TL

Miss sıvı çamaşır deterjanı 1500 ml 149 TL

Tursil sıvı bulaşık deterjanı 750 ml 59 TL

Buono kola aromalı patlayan şekerli çikolata 40 g 29 TL

Gof gof fındık kremalı çikolata kaplı gofret 32 g 16 TL

Centro vanilya aromalı gofret 350 g 49 TL

Sarıyer portakal aromalı gazlı içecek 2,5 L 69,50 TL

Harmana çözünebilir hindiba kahve 150 g 275 TL

İçim yarım yağlı dilimli tost peyniri 1000 g 379 TL

Dost pastörize toffee nut latte 1 L 79,50 TL

Feast cookie tart 400 g 239 TL

Yörsan labne 3x180 g 149 TL

Sek %0,6 yağlı yoğurt 3000 g 157 TL

Pınar denge laktozsuz süt 1 L 57,50 TL

Torku dana baton kavurma 1000 g 999 TL

Torku dana kangal sucuk 500 g 329 TL

Torku %3 yağlı yoğurt 3000 g 209 TL

Torku ayran 1 L 49,50 TL

Torku süzme yoğurt 800 g 145 TL

Torku tam yağlı taze kaşar peyniri 1000 g 439 TL

28 Ekim Çarşamba 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Ledli motosiklet sırt çantası 4,990 TL

Vanora tek çekmeceli kitaplık vitrin 8,490 TL

Ledli vitrin kitaplık 12,290 TL

4 kapak 2 çekmeceli gardırop 13,490 TL

Loya sepetli çok amaçlı dolap 4,500 TL

30 Ekim Cuma 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Chef's karnıyarık tencere 32 cm 699 TL

Emsan kalpten kalbe porselen kahve fincan takımı 90 ml 999 TL

Borcam yuvarlak kapaklı borcam tencere 1450 cc 189 TL

Colorina gravürlü cam kayık tabak 29 cm 109 TL

Colorina gravürlü cam kayık tabak 21 cm 69 TL

Tam fermuarlı polar erkek 329 TL

Çift kişilik battaniye 180x220 cm 289 TL

Sarar battaniye tek kişilik battaniye 150x200 cm 249 TL

Tam fermuarlı polar kadın 329 TL

Tam fermuarlı polar çocuk 249 TL

Bölmeli organizer kutu 16 L 299 TL

Hobby Life renkli kare saklama kabı seti 179 TL

Bölmeli organizer kutu 5 L 129 TL

Hobby Life renkli dikdörtgen saklama kabı seti 3'lü 179 TL

Yemek taşıma kabı 4 katlı 4x1500 ml 199 TL

1 Kasım Pazar 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Sitingo oto koltuk kılıf seti 1,190 TL

Autoware fonksiyonlu elektrikli araç içi süpürge 1,750 TL

Araç içi koltuk arkası organizer 229 TL

Araç içi koltuk arkası depolama çantası 249 TL

Autoware oto bagaj düzenleyici organizer 699 TL

Philips ipl lumea BRI921/00 10,250 TL

Philips kazanlı ütü PSG7040/10 19,900 TL

Kumtel beyaz turbo cam ankastre set 11,550 TL

Kumtel siyah turbo cam ankastre set 11,250 TL

Philips azur ütü DST7510 3,990 TL

The ebby garden yapay salon bitkileri 1,590 TL

Buz tuzağı 129 TL

Gokidy uzaktan kumandalı tren 759 TL

Hot Wheels fast & furious temalı tekli arabalar 229 TL

Hot Wheels dönen şehir seti 1,190 TL

Oyuncak ev aletleri 179 TL

DJI neo (single) drone 7,250 TL

Autoware hava pompası ve akü takviye cihazı 2,490 TL

Motoware motosiklet brandası 590 TL

Motoware 6 plastik kancalı file ahtapod 40x40 cm 399 TL

North Pacific kask arkası led ekran 1,390 TL

North Pacific motosiklet tozluk 499 TL

Bu içerik 30 Ekim 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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