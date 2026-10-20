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27-28-30 Ekim ve 1 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu
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27-28-30 Ekim ve 1 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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27-28 Ekim 2026 tarihli yeni BIM aktüel kataloğu ile bu hafta BIM'de hangi indirimler var? BIM market raflarında yerini alan BIM aktüel ürünler listesinde; Torku şarküteri çeşitleri, Solo temizlik ürünleri ve ev mobilyaları cazip fiyatlarla öne çıkıyor. Güncel BIM katalog fırsatlarını kaçırmamak ve haftanın indirimli broşürünü incelemek için içeriğe geçelim!

Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM'de bu hafta temel gıda, ev tekstili, Philips küçük ev aletleri, Kumtel ankastre ve DJI drone gibi oto-teknoloji fırsatları öne çıkıyor. En yeni BİM aktüel ürünler avantajlarını kaçırmamak ve haftanın indirimlerini yakalamak için güncel BİM katalog listemizi inceleyerek BİM market fırsatlarını keşfedin!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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27-28-30 Ekim ve 1 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu 1

  • Solo plus kağıt havlu 20'li 259 TL
  • Solo plus tuvalet kağıdı 48'li 359 TL
  • ABC toz deterjan 10 kg 379 TL
  • Miss sıvı çamaşır deterjanı 1500 ml 149 TL
  • Tursil sıvı bulaşık deterjanı 750 ml 59 TL

Buono kola aromalı patlayan şekerli çikolata 40 g 29 TL

27-28-30 Ekim ve 1 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu 2

  • Gof gof fındık kremalı çikolata kaplı gofret 32 g 16 TL
  • Centro vanilya aromalı gofret 350 g 49 TL
  • Sarıyer portakal aromalı gazlı içecek 2,5 L 69,50 TL
  • Harmana çözünebilir hindiba kahve 150 g 275 TL

İçim yarım yağlı dilimli tost peyniri 1000 g 379 TL

27-28-30 Ekim ve 1 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu 3

  • Dost pastörize toffee nut latte 1 L 79,50 TL
  • Feast cookie tart 400 g 239 TL
  • Yörsan labne 3x180 g 149 TL
  • Sek %0,6 yağlı yoğurt 3000 g 157 TL
  • Pınar denge laktozsuz süt 1 L 57,50 TL

Torku dana baton kavurma 1000 g 999 TL

27-28-30 Ekim ve 1 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu 4

  • Torku dana kangal sucuk 500 g 329 TL
  • Torku %3 yağlı yoğurt 3000 g 209 TL
  • Torku ayran 1 L 49,50 TL
  • Torku süzme yoğurt 800 g 145 TL
  • Torku tam yağlı taze kaşar peyniri 1000 g 439 TL

28 Ekim Çarşamba 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Ledli motosiklet sırt çantası 4,990 TL

27-28-30 Ekim ve 1 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu 5

  • Vanora tek çekmeceli kitaplık vitrin 8,490 TL
  • Ledli vitrin kitaplık 12,290 TL
  • 4 kapak 2 çekmeceli gardırop 13,490 TL
  • Loya sepetli çok amaçlı dolap 4,500 TL

30 Ekim Cuma 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Chef's karnıyarık tencere 32 cm 699 TL

27-28-30 Ekim ve 1 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu 6

  • Emsan kalpten kalbe porselen kahve fincan takımı 90 ml 999 TL
  • Borcam yuvarlak kapaklı borcam tencere 1450 cc 189 TL
  • Colorina gravürlü cam kayık tabak 29 cm 109 TL
  • Colorina gravürlü cam kayık tabak 21 cm 69 TL

Tam fermuarlı polar erkek 329 TL

27-28-30 Ekim ve 1 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu 7

  • Çift kişilik battaniye 180x220 cm 289 TL
  • Sarar battaniye tek kişilik battaniye 150x200 cm 249 TL
  • Tam fermuarlı polar kadın 329 TL
  • Tam fermuarlı polar çocuk 249 TL

Bölmeli organizer kutu 16 L 299 TL

27-28-30 Ekim ve 1 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu 8

  • Hobby Life renkli kare saklama kabı seti 179 TL
  • Bölmeli organizer kutu 5 L 129 TL
  • Hobby Life renkli dikdörtgen saklama kabı seti 3'lü 179 TL
  • Yemek taşıma kabı 4 katlı 4x1500 ml 199 TL

1 Kasım Pazar 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Sitingo oto koltuk kılıf seti 1,190 TL

27-28-30 Ekim ve 1 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu 9

  • Autoware fonksiyonlu elektrikli araç içi süpürge 1,750 TL
  • Araç içi koltuk arkası organizer 229 TL
  • Araç içi koltuk arkası depolama çantası 249 TL
  • Autoware oto bagaj düzenleyici organizer 699 TL

Philips ipl lumea BRI921/00 10,250 TL

27-28-30 Ekim ve 1 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu 10

  • Philips kazanlı ütü PSG7040/10 19,900 TL
  • Kumtel beyaz turbo cam ankastre set 11,550 TL
  • Kumtel siyah turbo cam ankastre set 11,250 TL
  • Philips azur ütü DST7510 3,990 TL

The ebby garden yapay salon bitkileri 1,590 TL

27-28-30 Ekim ve 1 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu 11

  • Buz tuzağı 129 TL
  • Gokidy uzaktan kumandalı tren 759 TL
  • Hot Wheels fast & furious temalı tekli arabalar 229 TL
  • Hot Wheels dönen şehir seti 1,190 TL
  • Oyuncak ev aletleri 179 TL

DJI neo (single) drone 7,250 TL

27-28-30 Ekim ve 1 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu 12

  • Autoware hava pompası ve akü takviye cihazı 2,490 TL
  • Motoware motosiklet brandası 590 TL
  • Motoware 6 plastik kancalı file ahtapod 40x40 cm 399 TL
  • North Pacific kask arkası led ekran 1,390 TL
  • North Pacific motosiklet tozluk 499 TL

Bu içerik 30 Ekim 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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