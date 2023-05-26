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BİM’e "Yılın İtibarlı İş Ortağı" ödülü

26.05.2023 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marketing Türkiye ve Kuantum Araştırma iş birliğiyle gerçekleştirilen ve “Türkiye’nin En İtibarlı İş Ortakları”nın ödüllendirildiği B2B Excellence Awards'da BİM, Gıda/Mutfak kategorisinde ilk sırada yer alarak "Yılın İtibarlı İş Ortağı" oldu.

BİM’e "Yılın İtibarlı İş Ortağı" ödülü

Marketing Türkiye ve Kuantum Araştırma iş birliğiyle 12 ilde, 20 sektörden iki bin sekiz yüz işletmeyle gerçekleştirilen ve toplam 70 bin dakikayı aşan araştırma Deloitte Türkiye’nin uzmanlığında değerlendiriliyor. Araştırma, markaların iş ortakları nezdindeki itibarını ölçüyor ve B2B Excellence endeksini oluşturuyor.

Çalışmanın sonucunda şirketler hizmet aldıkları B2B paydaşlarını “Türkiye’nin En İtibarlı İş Ortakları” olarak belirliyor. 

Türkiye’de markaların B2B alandaki performansını kapsamlı bir araştırmayla ölçümleyen ilk endeks olan ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen B2B Excellence Awards'da BİM, Gıda/Mutfak kategorisinde ilk sırada yer alarak "Yılın İtibarlı İş Ortağı" ödülünün sahibi oldu.

Ocak ayında Marketing Türkiye ve Akademetre Research and Strategic Planning iş birliğiyle düzenlenen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde de BİM, Discount Zincir Market kategorisinde “Yılın İtibarlısı” ödülünü kazanırken, BİM’in kendi markalarından Dost, Süt ve Süt Ürünleri kategorisinde “Yılın İtibarlısı” seçilmişti.


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