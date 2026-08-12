Binalar için yeni dönem: Kurallar değişti, uymayan yapamayacak

Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla binaların yıkımında yeni dönem başlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, binaların yıkım süreçlerine dair usul ve esaslarda kapsamlı değişiklikler yaptı. Resmî Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik; patlayıcı ile yapılan yıkımlardan yüksek yapı standartlarına, güvenlik önlemlerinden çevresel gürültü kontrolüne kadar çok sayıda alanda yeni kuralları belirledi.

PATLAYICI İLE YIKIMLARA YENİ ŞARTLAR

CNBC-e'de yer alan habere göre; işte binaların yıkımında öne çıkan detaylar:

Patlayıcı kullanılarak gerçekleştirilen yıkımlar artık çok daha strict ve teknik bir denetim mekanizmasına tabi olacak:

Mühendis Sertifikası Zorunluluğu: Patlatmalı yıkımlarda görev alacak mühendislerin; inşaat, maden, çevre, jeoloji veya jeofizik alanlarında lisans mezunu olması ve patlayıcı kullanımı konusunda Bakanlıkça yetkilendirilmiş sertifikaya ya da bu alanda tezli yüksek lisans derecesine sahip olması gerekecek.

B Sınıfı Yeterlik Şartı: Patlatmayı yapacak ateşleyicilerin mutlaka B sınıfı yeterlik belgesine sahip olması şart koşuldu.

Sahada Birlikte Bulunacaklar: Patlatmadan sorumlu mühendis ile projeyi hazırlayan müellif (inşaat mühendisi), yıkım anında şantiye sahasında bizzat hazır bulunacak.

Hava Koşulları ve Kamera Kaydı: Patlayıcı ile yıkımlarda meteorolojik şartlar değerlendirilmeden işlem yapılamayacak. Yıkım anı yüksek hızlı kameralarla kayıt altına alınırken, titreşim ve hava şoku dalgaları özel sensörlerle ölçülecek. Gerekli durumlarda test patlatması da yapılabilecek.

FENNİ MESULİYET ŞARTLARI

Bina yüksekliği 18,50 metreden az olan binaların yıkımında kural olarak fenni mesuliyet aranmayacak.

Ancak bina 18,50 metrenin altında olsa bile; bitişik nizamlı, karma taşıyıcı sistemli veya yapıda düzensizlik bulunuyorsa, ayrıca sağlık, eğitim veya tarihi eser gibi kritik alanların yakınındaysa ilgili idarece fenni mesuliyet zorunlu tutulabilecek.

Patlayıcı ile yapılan yıkımlarda ve ikiden fazla bodrum katı olan tüm binalarda ise yüksekliğe bakılmaksızın fenni mesuliyet üstlenilmesi şart olacak.

YÜKSEK YAPILAR İÇİN ÖZEL GÜVENLİK STANDARDI

Yönetmelikle birlikte bina yüksekliği 21,50 metreyi, yapı yüksekliği 30,50 metreyi aşan "yüksek yapılar" için "Beşinci Bölüm" adı altında özel bir başlık açıldığı aktarıldı.

Buna göre; yüksek yapı yıkımlarında şantiye çevresi perdeleme, örtülü yol ve koruma fanları ile emniyete alınacak.

Toz, gürültü ve titreşim için yasal sınır değerler sıkı şekilde takip edilecek.

Dış cephe iş iskelelerinin kurulumunda güncel standartlara ve mevzuata tam uyum aranacak.

İHALE SÜRECİNDEKİ KAMU YAPILARI

Kentsel Dönüşüm İstisnası: 6306 sayılı Kanun kapsamında kamu kurumları eliyle yapılacak yıkımlarda müteahhit ve şantiye şefi şartı aranmayacak; ancak bu yıkımların fenni mesuliyeti ilgili kamu kurumunca üstlenilecek.

Ek Süre İmkanı: Bitişik nizam veya yüksek yapı gibi nedenlerle makineyle yıkımın zorlaştığı durumlarda, müteahhidin talebi ve idarenin onayıyla yıkım ruhsat süresi bir defaya mahsus olmak üzere 3 aya kadar uzatılabilecek.

Kazanılmış Haklar Korundu: Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale süreci başlatılmış ancak ruhsatı düzenlenmemiş kamu binalarında eski yönetmelik hükümleri geçerli olacak.

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Düzenlemenin kamu yıkımlarına ilişkin fenni mesuliyet ve yürütme maddelerinin Resmi Gazete'de yayımlandığı gün itibarıyla yürürlüğe gireceği, diğer teknik ve idari hükümlerin kişilerin ve kurumların uyum sağlayabilmesi amacıyla 1 yıl sonra uygulanmaya başlanacağı belirtildi.