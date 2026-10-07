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Bingöl'de ceviz hasadı başladı: 150 dönümden 6 ton ürün

Bingöl'ün Solhan ilçesinde hasadına başlanan cevizde 150 dönümden 6 ton rekolte bekleniyor.

Bingöl'de ceviz hasadı başladı: 150 dönümden 6 ton ürün

İlçeye bağlı Elmasırtı köyü Gıris mezrasındaki ceviz bahçesinde hasat mesaisi başladı. 150 dönümlük alanda yaklaşık 12 yıllık ağaçlardan ürün alınmaya başlandı. Yıllar içerisinde verimi artmaya başlayan ceviz ağaçlarından bu yıl yaklaşık 6 ton rekolte hedeflediklerini belirten bahçe sahibi Abdulnasır Tunç, geçen yıl yaşanan don olayının üretimi olumsuz etkilediğini söyledi.

Bingöl de ceviz hasadı başladı: 150 dönümden 6 ton ürün 1

"CEVİZLERİ GENELDE SULUYORUZ"

150 dönüme ceviz bahçesi kurduklarını aktaran Tunç, "Bingöl'ün en büyük ceviz bahçesidir. 4-5 yıldır vermeye yatmış. 12 yıllık ceviz bahçesidir. 5-6 ton ceviz hasat edebiliyoruz. Geçen yıl don vardı, dondan biraz sıkıntı vardı. Ama bu sene cevizleri genelde suluyoruz. Suyumuz biraz eksiktir, su olmasa geri kalan bir eksikliğimiz de yok. Cevizlerimizde topladıktan sonra soyma makinesi var. Soyma makinesiyle soyuyoruz. 10 gün de kurutmaya bırakıyoruz. Geri kalan kendi ihtiyaçlarımız kadar alıyoruz, diğerini de Solhan'da yahut Bingöl'de satıyoruz" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ceviz Bingöl
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