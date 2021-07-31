Binlerce işletmeyi ilgilendiriyor! İşte 75 bin TL'ye varan faizsiz kredi desteğinin şartları...

Hükümet tarafından hazırlanan pandemi destek paketinden işletmelerin de yüzünü güldürecek bir destek çıktı. Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına göre KOSGEB esnaflar için 5 milyar TL bütçeli bir destek paketi hazırladı. Bu destekten toplamda 130 bin işletmenin yararlanması öngörüldü.

FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ NEDİR?

KOSGEB'in sunduğu yeni destek paketi yalnızca mikro ve küçük işletmeleri kapsıyor. Mikro işletmeler 30 bin TL'ye kadar, küçük işletmeler ise 75 bin TL'ye kadar faizsiz destek kredisinden yararlanabiliyor. Bu kredi 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz olarak işletmelere sunuluyor ve gelir kaybına uğrayan mikro ve küçük işletmeleri bu süreçte desteklemeyi hedefliyor.

FAİZSİZ DESTEK KREDİSİNE KİMLER BAŞVURABİLİYOR?