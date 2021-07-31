Binlerce işletmeyi ilgilendiriyor! İşte 75 bin TL'ye varan faizsiz kredi desteğinin şartları...

Hükümet tarafından hazırlanan pandemi destek paketinden işletmelerin de yüzünü güldürecek bir destek çıktı. Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına göre KOSGEB esnaflar için 5 milyar TL bütçeli bir destek paketi hazırladı. Bu destekten toplamda 130 bin işletmenin yararlanması öngörüldü.
FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ NEDİR?
KOSGEB'in sunduğu yeni destek paketi yalnızca mikro ve küçük işletmeleri kapsıyor. Mikro işletmeler 30 bin TL'ye kadar, küçük işletmeler ise 75 bin TL'ye kadar faizsiz destek kredisinden yararlanabiliyor. Bu kredi 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz olarak işletmelere sunuluyor ve gelir kaybına uğrayan mikro ve küçük işletmeleri bu süreçte desteklemeyi hedefliyor.
FAİZSİZ DESTEK KREDİSİNE KİMLER BAŞVURABİLİYOR?
- Kredi imkanı yalnızca mikro ve küçük işletmelere sağlanıyor, orta ve büyük ölçekli işletmeler bu imkandan faydalanamıyor. Çünkü kredi asıl olarak mikro ve küçük işletmeleri bu süreçte destekleyerek sürekliliklerini sağlamayı amaçlıyor.
- Buna ek olarak bir de başvuracak işletmenin pandemi sürecinde gelir kaybına uğramış ancak buna rağmen istihdam kaybetmemiş olması gerekiyor. Bu da o iş yerinin, bu süreçten önce çalışan elemanlarını, pandemi sürecinde işten çıkarmamış olması anlamına geliyor.
- İşletmenin vergi beyanlarından, pandemiden önceki bir yılı da kapsayan süreçte gelir dengesi inceleniyor. Pandemi sürecinde gelirin düştüğü gözlenirse, işletmenin istihdamını koruyup korumadığı kontrol ediliyor. Bu da SGK bildirimleri ile mümkün oluyor.
- Şayet bir mikro veya küçük işletmenin pandemi sürecinde gelir kaybına uğradığı ancak buna rağmen mevcut istihdamını koruduğu belirlenirse, kredi başvurusu olumlu yanıt buluyor.
- Başvurularda son olarak, işletmenin imalat sektöründe faaliyet gösteriyor olması şartı aranıyor. İstisnai olarak teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz işletmeler de faizsiz kredi desteğine başvurabiliyor.
- KOSGEB'in sağladığı bu destek sayesinde pandemi sürecinde nakit akışı bozulan ve zorlanan mikro ve küçük işletmelerin, süreci en az zararla atlatarak, uzun ömürlü olmaları hedefleniyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum