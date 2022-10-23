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Binlerce kişi çalışıyor! Bosch'un dev fabrikasında üretime ara verilecek

23.10.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da binlerce çalışanı bulunan Bosch fabrikası üretime ara verecek. Hammadde sıkıntısı, enerji kısıtlamaları ve lojistik problemleri nedeniyle siparişlerde azalma olduğunu belirten firma, 27-30 Ekim 2022 tarihleri arasında üretime ara verecek.

Binlerce kişi çalışıyor! Bosch'un dev fabrikasında üretime ara verilecek

Bosch, Bursa'da bulunan fabrikasında üretime ara verecek. Binlerce kişinin çalıştığı fabrikada 27-30 Ekim tarihleri arası üretime ara vereceğini belirten firma, sebep olarak hammadde sıkıntısı, enerji kısıtlamaları ve lojistik problemleri nedeniyle siparişlerde yaşanan azalmayı gösterdi.

Fabrikadan işçilere yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Tüm dünyada etkisini gösteren hammadde sıkıntısı, enerji kısıtlamaları ve lojistik problemleri müşterilerimizi de etkilemekte ve araç taleplerinde dalgalanmalara neden olmaktadır. Son dönemde fabrikamızda da buna paralel sipariş miktarında düşüşler ve iptaller gözlemlenmektedir. Bu nedenler ile gerileyen müşteri taleplerini dengelemek için fabrikamızda 27-30 Ekim 2022 tarihleri arasında üretim duruşları planlanmıştır. Detaylı üretim planına bağlı olarak bazı ürünler üretim durdurma kararından etkilenmeyecektir. Yöneticileriniz ilgili bilgileri sizinle paylaşacaktır. 27-30 Ekim 2022 döneminde saat ücretli çalışanlarımız varsa 2022 ve öncesine ait yıllık izinlerini kullanacaklar, yıllık izni olmayan çalışanlarımız için zorunlu eğitimler düzenlenecektir. Aylık ücretli çalışanlarımız, mevcut yıllık izin günlerini kullanacaklar, yıllık izni olmayanlar esnek izin kullanacaklardır. Esnek bakiyenin eksi 40 saati aşması durumunda maaş kesintisi yapılmayacaktır. Aylık ücretli çalışanlarımız için evden çalışma modeli uygulanmayacaktır."

Kaynak: İHA

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