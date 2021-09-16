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Binlerce kişi taşınıyor! Bittiğinde Türkiye'nin en yükseği olacak

16.09.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde, tamamlandığında Türkiye’nin en yüksek barajı olma özelliği taşıyacak olan Yusufeli Barajı’nın suları altında kalacak ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yerindeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2020 yılı adrese dayalı kayıt sistemi raporlarına göre Yusufeli ilçe merkezi nüfusuna 7.342 kişi kayıtlı.

Binlerce kişi taşınıyor! Bittiğinde Türkiye'nin en yükseği olacak

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden baraj inşaatı nedeniyle suları altında kalacak ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim alanındaki çalışmalarda sona gelindi. 2 bin 654 hak sahibiyle Türkiye’nin en büyük iskan projesinde, üst yapı çalışmaları hızla ilerliyor.

OKUL, CAMİ, PTT VE EMNİYET BİNASI TAMAMLANDI

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Yusufeli ilçesi yeniden yerleşim üstyapı çalışmaları inşaatı 3 ayrı bölgede etaplar halinde devam ediyor. Birinci bölgede yar alan kamu ve sosyal donatılar inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi kapsamında hükümet konağı, ilçe emniyet müdürlüğü, adliye, PTT, kütüphane, ilçe gençlik ve spor müdürlüğü, kapalı spor salonu, merkez camii ve müftülük binası, öğretmenevi ve 16 derslikli ortaokulun yapımı tamamlandı.

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İkinci bölgede ise 357 adet konut, 62 adet dükkan, 2 adet ticaret merkezi, 1 adet belediye hizmet binası ve 1. bölge 3. etap 161 adet konut, 7 adet dükkan, 1 adet 25 yataklı hastane inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi yüzde 91 seviyeye ulaştı.

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Artvin ili Yusufeli ilçesi 4. bölge 2. etap 208 adet konut, 16 adet dükkan ve 6 adet ticaret merkezi (36 dükkan) inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi yüzde 46 seviyesinde olduğu bildirildi.

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  1. bölge 1. etap 340 adet konut ve 16 adet dükkan inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi yüzde 85 seviyesinde. 2. bölge 2. etap 248 adet konut ve 32 adet dükkan inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi yüzde 84 seviyesinde.

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  1. bölge 3. etap 336 adet konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi yüzde 84 seviyesinde. 2. bölge 4. etap 250 adet konut ve 4 adet dükkan inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi yüzde 86 seviyesinde. 4. bölge 1. etap 226 adet konut, 4 adet dükkan ve 2 adet ticaret merkezi 812 dükkan) inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi yüzde 39 seviyesinde.

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  1. etap 3. bölge 334 adet konut, 16 adet dükkan, ilçe jandarma komutanlığı, 24 derslikli lise ve sağlık ocağı inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi tamamlanmıştır. 3. bölge 2. etap 224 adet konut, 8 adet dükkan ve 1 adet semt cami inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi ise tamamlandığı belirtildi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Artvin
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