Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! SGK'dan paranızı almayı unutmayın! 5 yıl içinde...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ihtiyaç sahibi ailelere bazı özel başlıklar altında çeşitli nakit yardımlar yapıyor. Bu yardımlardan biri de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından onaylanan tarife üzerinden ölen sigortalının ailesine bir defaya mahsus olarak verilen cenaze ödeneğidir.

Bu haktan yararlanabilmek için bazı şartların sağlanıyor olması gerekirken başvuru yapılmazsa hak kaybı olabiliyor. Cenaze ödeneğinde zaman aşımı, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıl olarak biliniyor. Beş yıl içinde başvuru yaptığınız takdirde bu ödenekten faydalanabiliyorsunuz.

Cenaze ödeneği; iş kazası veya meslek hastalığı sonucu, vey sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken, veya kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken, ölen sigortalının hak sahiplerine veriliyor.

360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm primi bildirilmiş olanların hak sahiplerine cenaze ödeneği verilmesi için ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmıyor.

Cenaze ödeneği sigortalının sırasıyla eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine veriliyor. Cenazenin bu kişiler dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının belgelenmesi durumunda, masraflar gerçek veya tüzel kişilere ödeniyor.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Cenaze ödeneği için, hak sahiplerince Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile Kuruma başvurulması şartı aranıyor ancak, ayrıca dilekçe istenmiyor.

Hak sahiplerine aylık bağlama koşullarının oluşmaması veya cenazenin eş, çocuk, ana/baba veya kardeşler dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması halinde dilekçe ile yapılan başvurular kabul ediliyor.

CENAZE ÖDENEĞİ BU YIL NE KADAR OLDU?

Cenaze ödeneği tutarı her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılarak belirleniyor. SGK tarafından yapılan açıklamada 2023 yılı için cenaze ödeneği miktarı 2.054,00 TL olarak belirtildi.

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi emeklilerin ölüm yardımı kişinin emekli aylığından az olmamak üzere (makam, temsil ve görev tazminatı gibi tazminatlar hariç) 01.01.2023-30.06.2023 dönemi için 8.240 TL olarak açıklandı.



