Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Tünel, köprü ve otoyol geçiş ödemelerinde yeni dönem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı olarak tünel, köprü ve otoyol geçiş ödemelerini hakkında açıklamada bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ,“Karayolları Genel Müdürlüğü ile özel şirketler tarafından işletilen tüm ücretli yolları da kapsayan yeni düzenleme sayesinde, vatandaşlarımız artık tünel, köprü ve otoyol geçişlerine ilişkin borç ödemelerini güvenli bir şekilde tek tıkla e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Araç sahipleri otoyol kullanımlarını takip edip, yasal takibe konu olmamış geçiş borçlarını ve cezaya düşmemiş geçiş ödemelerini yapabilecekler" diye belirtti.

‘‘AMACIMIZ VATANDAŞLARIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAK’’

Bakan Uraloğlu, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen bu işlemlerle vatandaşların borç ödeme imkanı ile birlikte ihlalli geçiş bildirimi ve borç sorgulama gibi mevcut işlemlerin de artık daha kolay bir şekilde gerçekleştirildiğini dikkat çekerek, "Bu geliştirmeler, geçişlerin cezaya düşmeden ödenmesi konusunda kullanıcılara kolaylık sağlayacak olup bu işlemleri sadece üzerine plakası kayıtlı araçları olan kişiler yapabilecek. Amacımız, dijital hizmetlere erişimi artırmak ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırarak bu hizmetleri daha pratik ve güvenli hale getirmek" dedi.

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır