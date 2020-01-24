FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Biocodex Mikrobiyota Vakfı’nın Türkiye proje çağrısı

Biocodex Mikrobiyota Vakfı’nın Türkiye proje çağrısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2020 15:19 | Son Güncelleme

Dünya çapında akademik bağışlar ile mikrobiyom araştırmalarını destekleyen Biocodex Mikrobiyota Vakfı, Türkiye’ye proje çağrısında bulundu.İnsan mikrobiyomunun bağırsak, deri, jinekolojik gibi her türlü alanındaki uluslararası kanaat liderlerinin araştırmalarını destekleyen Biocodex Mikrobiyota Vakfı, Türkiye proje çağrısında bulundu.

Dünya çapında akademik bağışlar ile mikrobiyom araştırmalarını destekleyen Biocodex Mikrobiyota Vakfı, Türkiye’ye proje çağrısında bulundu.

İnsan mikrobiyomunun bağırsak, deri, jinekolojik gibi her türlü alanındaki uluslararası kanaat liderlerinin araştırmalarını destekleyen Biocodex Mikrobiyota Vakfı, Türkiye proje çağrısında bulundu. Vakfın, ’Türkiye’de ’Değişen Mikrobiyota ve Sağlığa Etkileri’ başlıklı çalışmaları desteklediği bildirildi. Bu çerçevede, 2019 yılı ve sonrasında içerisinde Türkiye’nin de seçilmiş olduğu 11 ülkede ulusal çalışmaları desteklemek üzere Ulusal Araştırma Bursu için fon ayırdığı belirtildi. Bu 11 ülkenin Belçika, Amerika, Fransa, Meksika, Polonya, Kanada, Rusya, Fas, Baltık, Ukrayna ve Türkiye şeklinde olduğu ve her ülkede ayrı ayrı o ülke adresli 11 çalışma destekleneceği aktarıldı. 2020 yılında Türkiye’de verilecek yeni destek için başvuruların Mart ayından açılacağı,Türkiye’den bilimsel komite tarafından seçilecek olan araştırmaya verilecek toplam destek miktarının 25 bin euro kadar olduğu duyuruldu. Başvuru süresi 30 Kasım tarihinde sonlanacağı, alanında lider Türkiye Bilimsel Komite üyelerinin seçimi yapacağı ve 2021 yılı Ocak ayında sonucun açıklanacağı bildirildi.

Ayrıca, 2019 yılında Mikrobiyota konusundaki 13 çalışma arasında yapılan değerlendirme sonucunda ’Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığında trimethylamine-N-oxide (TMAO) ilişkili mekanizmaların hastalığın klinik ve histolojik özellikleri ile değerlendirilmesi’ çalışması ile Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Yılmaz’ın 1’inci olduğu bilgisi de verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
Bakan Albayrak: "TL’ye güvenenler kazandı"Bakan Albayrak: "TL’ye güvenenler kazandı"
MB - Finansal hizmetlerde güven Ocak’ta 7.5 puan atışla 164.7’ye çıktı (2)MB - Finansal hizmetlerde güven Ocak’ta 7.5 puan atışla 164.7’ye çıktı (2)
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

Dünya ayağa kalktı! Böyle bakılıyor

Dünya ayağa kalktı! Böyle bakılıyor

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan duyurdu: Kimlik numarasına göre ödemeler yapılmaya başlandı

Bakan duyurdu: Kimlik numarasına göre ödemeler yapılmaya başlandı

1 liraya alıyor, 50 euroya satıyor!

1 liraya alıyor, 50 euroya satıyor!

5 yıldızlı ünlü otel icradan satışa çıkıyor

5 yıldızlı ünlü otel icradan satışa çıkıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ardahan’da kış ayında sıcak hava çiftçiye ekonomik kazanç sağlıyor

Ardahan’da kış ayında sıcak hava çiftçiye ekonomik kazanç sağlıyor

Araştırma - Yabancıların gayrimenkul yatırımlarının yüzde 35’i vatandaşlık için

Araştırma - Yabancıların gayrimenkul yatırımlarının yüzde 35’i vatandaşlık için

Bakan Albayrak: "TL’ye güvenenler kazandı"

Bakan Albayrak: "TL’ye güvenenler kazandı"

MB - Finansal hizmetlerde güven Ocak’ta 7.5 puan atışla 164.7’ye çıktı (2)

MB - Finansal hizmetlerde güven Ocak’ta 7.5 puan atışla 164.7’ye çıktı (2)

Davos'ta çevre protestosu

Davos'ta çevre protestosu

Kagider - Kadın girişimciler için 700 milyon euroluk iş fırsatı

Kagider - Kadın girişimciler için 700 milyon euroluk iş fırsatı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.