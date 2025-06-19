Bir çifte zam daha! Akaryakıtta tabela yeniden sil baştan (19 Haziran Perşembe güncel benzin - motorin fiyatları)

Benzine zam geldi mi? Motorine zam oldu mu? Akaryakıt fiyatlarında son durum! İsrail ve İran arasındaki savaş, petrol fiyatlarına direkt olarak etki ediyor. Böyle olunca da araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt tabelasında da fiyatlar sık sık değişiyor. Son olarak akaryakıt fiyatları ile ilgili araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme daha yaşandı. Buna göre akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorinin litre fiyatına zam geldi. İşte akaryakıt fiyatları ile ilgili detaylar...

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

Motorine 1 lira 88 kuruş, benzine 1 lira 55 kuruş zam geldi.

Öte yandan bazı illerde motorin fiyatı 53 TL'yi, benzin fiyatı 52 TL'yi aştı.

BENZİN, MOTORİN, LPG GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (19 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE)

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 49,99 TL

Motorin: 51,39 TL

LPG: 25,09 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 49,84 TL

Motorin: 51,27 TL

LPG: 24,49 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 50,66 TL

Motorin: 52,24 TL

LPG: 24,99 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 50,99 TL

Motorin: 52,59 TL

LPG: 24,94 TL

BURSA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 50,79 TL

Motorin litre fiyatı: 52,22 TL

LPG litre fiyatı: 24,49 TL

HAKKARİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (En yüksek fiyat olan il)

Benzin litre fiyatı: 52,13 TL

Motorin litre fiyatı: 53,75 TL

LPG litre fiyatı: 25,65 TL