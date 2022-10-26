FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bir defaya mahsus 300, 400, 600 TL'lik ödeme! Dikkat: süre sınırı bulunuyor! Alınmayan ödemeler iade oluyor...

Bir defaya mahsus 300, 400, 600 TL'lik ödeme! Dikkat: süre sınırı bulunuyor! Alınmayan ödemeler iade oluyor...

26.10.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine birçok destek yardımı sağlanıyor. Binlerce vatandaşa sağlanan bu yardımlar, ihtiyaç sahiplerinin ceplerini bir nebze de olsun rahatlatıyor. Bu yardımlardan biri de doğum parası olarak geçiyor.

Bir defaya mahsus 300, 400, 600 TL'lik ödeme! Dikkat: süre sınırı bulunuyor! Alınmayan ödemeler iade oluyor...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım ödemeleriyle ilgili vatandaşları sık sık bilgilendiriyor. Bakan Yanık, eylül ayında ihtiyaç sahiplerine 9,6 milyar TL ödeme yaptıklarını belirtti. Farklı isim altında yapılan ödemelerden biri de, doğum yardımıdır. Doğum yardımı kapsamında nakdi yardım yapıldığı açıklandı.

BAKAN YANIK'TAN AÇIKLAMA

Bakan Yanık doğum yardımı eylül ödemelerine ilişkin, "Doğum yardımı kapsamında vatandaşlarımıza 33,2 milyon lira nakdi yardım yaptık." ifadelerini kullandı.

DOĞUM YARDIMI NASIL ALINIR?

Doğum Yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilir. Annenin ya da babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekir. Bu para, 15.05.2015 sonrasında gerçekleşen doğumlar için verilir.

Bir defaya mahsus 300, 400, 600 TL'lik ödeme! Dikkat: süre sınırı bulunuyor! Alınmayan ödemeler iade oluyor...

Doğum yardımı almak için başvuruda bulunmak gerekiyor. Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. İlgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapılmalı ve "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin” eksiksiz doldurulmalı.

Doğum yardımları vatandaşlara PTT üzerinden ödenir. Doğum yardımında ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları içinse 600 TL tutarında bir defa olarak ödeme yapılır.

ALINMAYAN ÖDEMELER İADE OLUYOR!

PTT aracılığıyla hak sahiplerinin TC kimlik numaraları ya da Mavi Kart numaraları üzerinden gerçekleştirilen ödemeler 1 (bir) yıl içinde alınmalıdır. Alınmadığı durumda ödemeler iade olur.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ödeme tarihlerini canlı yayında açıkladıÖdeme tarihlerini canlı yayında açıkladı
İkinci el araçlarda yepyeni dönem!İkinci el araçlarda yepyeni dönem!
Benzin ve motorin fiyatları indirimi için kritik günler! Gözler akaryakıt tabelalarında...Benzin ve motorin fiyatları indirimi için kritik günler! Gözler akaryakıt tabelalarında...
Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğum yardımı

En Çok Okunan Haberler

Türk mühendisler yaptı, 21 ülke satın almak için bekliyor!

Türk mühendisler yaptı, 21 ülke satın almak için bekliyor!

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı!

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı!

Memur ve emekli maaş zammı için hesaplar netleşiyor!

Memur ve emekli maaş zammı için hesaplar netleşiyor!

Sıfır otomobilde onlar piyasanın en ucuzu! Hepsi 500 bin liradan az...

Sıfır otomobilde onlar piyasanın en ucuzu! Hepsi 500 bin liradan az...

Hemen e-Devlet'e girip yapın! Bildirmeyene 2 bin 673 lira ceza

Hemen e-Devlet'e girip yapın! Bildirmeyene 2 bin 673 lira ceza

Avantajlı kredi imkanı getirildi!

Avantajlı kredi imkanı getirildi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Estetik operasyonun ardından uçağa bindi! Kafası patlayınca...

Estetik operasyonun ardından uçağa bindi! Kafası patlayınca...

Boğularak can verdi! Dersten önce sorduğu soru yürek burktu

Boğularak can verdi! Dersten önce sorduğu soru yürek burktu

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Şimdiye kadar hep yanlış yapmışız: Kabuklarını soyunca...

Şimdiye kadar hep yanlış yapmışız: Kabuklarını soyunca...

İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak'ın gündem olan dansı!

İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak'ın gündem olan dansı!

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.