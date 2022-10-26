Bir defaya mahsus 300, 400, 600 TL'lik ödeme! Dikkat: süre sınırı bulunuyor! Alınmayan ödemeler iade oluyor...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım ödemeleriyle ilgili vatandaşları sık sık bilgilendiriyor. Bakan Yanık, eylül ayında ihtiyaç sahiplerine 9,6 milyar TL ödeme yaptıklarını belirtti. Farklı isim altında yapılan ödemelerden biri de, doğum yardımıdır. Doğum yardımı kapsamında nakdi yardım yapıldığı açıklandı.

BAKAN YANIK'TAN AÇIKLAMA

Bakan Yanık doğum yardımı eylül ödemelerine ilişkin, "Doğum yardımı kapsamında vatandaşlarımıza 33,2 milyon lira nakdi yardım yaptık." ifadelerini kullandı.

DOĞUM YARDIMI NASIL ALINIR?

Doğum Yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilir. Annenin ya da babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekir. Bu para, 15.05.2015 sonrasında gerçekleşen doğumlar için verilir.

Doğum yardımı almak için başvuruda bulunmak gerekiyor. Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. İlgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapılmalı ve "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin” eksiksiz doldurulmalı.

Doğum yardımları vatandaşlara PTT üzerinden ödenir. Doğum yardımında ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları içinse 600 TL tutarında bir defa olarak ödeme yapılır.

ALINMAYAN ÖDEMELER İADE OLUYOR!

PTT aracılığıyla hak sahiplerinin TC kimlik numaraları ya da Mavi Kart numaraları üzerinden gerçekleştirilen ödemeler 1 (bir) yıl içinde alınmalıdır. Alınmadığı durumda ödemeler iade olur.



