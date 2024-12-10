Bir değil iki zam! Asgari ücret belli olmadan yarışmaya başladılar 'Aceleci davrandılar'

Asgari ücret ne kadar olacak? Bu sorunun cevap bulması için vakit artık daraldı. İlk toplantı bugün gerçekleşecek. Henüz ortada telaffuz edilen bir rakam ise yok. Ancak zam hem cebe yansımadan hem de daha belli olmadan market raflarına yansımaya başladı bile. Yani fırsatçılar bu aralıkta da boş durmadı.

"ASGARİ ÜCRET DAHA BELLİ OLMADAN FİYATLARA YÜZDE 20-30 ZAM GELDİ"

ATV Haber'de yer alan habere göre; TÜKONFED Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü, "Maaşlar cebe gelmeden birçok ürün zamlandı" dedi.

Zam dönemi yaklaştı, etiketler yine değişim için birbiriyle yarışmaya başladı. Bir zincir markette birkaç gün önce değişen etiketler görüldü. Bazı ürünlerin etiketlerinin 5 Aralık'ta, bazısının 7 Aralık'ta, bazısının da 9 Aralık'ta değişmiş olması dikkat çekti.

TÜKONFED Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü "Asgari ücret daha belli olmadan fiyatlara yüzde 20-30 zam geldi. Girdi maliyetlerinde ve dolarda ciddi artış olmamasına rağmen fiyatlar arttı" şeklinde konuştu.

Bir zincir markette 5 ay önce 159 lira 50 kuruş olan bir çayın 30 Kasım'da etiketi değişerek 237 lira 50 kuruşa geldiği görüldü. Yani ürüne 78 lira zam gelmiş.

"BU NEYİN ZAMMI? BURADA FIRSATÇILIK VAR"

TÜKONFED Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü "Bu neyin zammı? Burada fırsatçılık var. Bazı üretici ve esnaf her zamanki gibi aceleci davrandı ve etiketler zam gelmeden değişti" ifadelerini kullandı.

BAZI ÜRÜNLERİN ETİKETİ BİR AY İÇİNDE İKİ KERE DEĞİŞTİ

Hatta bazı ürünlerin etiketi bir ay içinde bir değil, iki kere değişti. Bir zincir markette bir ürünün etiketi 2 Kasım'da değişmiş ve fiyatı 17 lira 50 kuruş olmuştu. 26 gün sonra yani 28 Kasım'da yine tekrar etiket değişmiş ve fiyatı 23 lira olmuş, yani 5 buçuk lira zam gelmiş.

Yine bir zincir markette yumurtanın fiyatı 125 lirayken 30 Kasım'da etiket değişmiş ve 149 lira olmuş yani 24 lira zam gelmiş.

TÜKONFED Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü "Tüketicilerimiz Ticaret Bakanlığı bünyesindeki haksız fiyat değerlendirme kuruluna bu artışı yapanlar hakkında ihbarda bulunabilirler" dedi.