Bir dönem herkesin cebinde olan 25 kuruşlar artık altınla yarışıyor

İnternet sitelerinde "altın renkli" diye 30 bin liraya kadar satışa çıkarılan 25 kuruşlar, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Uzmanlar ve koleksiyonerler, pirinçten üretilen bu paraların maddi bir karşılığı olmadığını belirterek ilanları "sahtekarlık" ve "fırsatçılık" olarak nitelendirdi.

Bir dönem herkesin cebinde olan 25 kuruşlar artık altınla yarışıyor
Cansu Çamcı

Hala kullanımda olan ancak üretimi durdurulan altın renkli 25 kuruşlar, internet ilanlarında şaşırtıcı rakamlara ulaştı.

30 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR!

Kimi sosyal medyadan kimi ise ilan sitelerinden 2.000 liradan başlayıp 30.000 liraya kadar çıkan fiyatlarla, bu paraları satışa sunuyor.

Bir dönem herkesin cebinde olan 25 kuruşlar artık altınla yarışıyor 1

25 KURUŞUN DEĞERİ 25 KURUŞ

ATV Haberin haberine göre, koleksiyoncular, yüksek rakamların hiçbir karşılığı olmadığını savunurken, bu ilanları açıkça "sahtekarlık" olarak görüyor. Uzmanlar, 25 kuruşun değerinin 25 kuruştan fazla olmadığını vurguluyor.

Bir dönem herkesin cebinde olan 25 kuruşlar artık altınla yarışıyor 2

FAHİŞ FİYATIN 'TUHAF' AÇIKLAMASI

2023 yılında basılan ve biri gümüş, diğeri altın rengi olan bu paraların "altın" görünen kısmı aslında tamamen pirinçten oluşuyor. Bilmeden bu paraları yatırım olarak görenlerin sayısı ise azımsanmayacak kadar çok.

İlan sahipleri bile "Başkası yüksek yazmış, ben de gördüm koydum" diyerek fahiş fiyatların mantıklı bir açıklaması olmadığını itiraf ediyor.

Uzmanlar ise uyarıyor:

"Bu parayı bu fiyatlara istemek de hata, alıp mağdur olmak da"

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

