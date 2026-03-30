Bir dönem herkesin cebinde olan 25 kuruşlar artık altınla yarışıyor

Hala kullanımda olan ancak üretimi durdurulan altın renkli 25 kuruşlar, internet ilanlarında şaşırtıcı rakamlara ulaştı.

30 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR!

Kimi sosyal medyadan kimi ise ilan sitelerinden 2.000 liradan başlayıp 30.000 liraya kadar çıkan fiyatlarla, bu paraları satışa sunuyor.

25 KURUŞUN DEĞERİ 25 KURUŞ

ATV Haberin haberine göre, koleksiyoncular, yüksek rakamların hiçbir karşılığı olmadığını savunurken, bu ilanları açıkça "sahtekarlık" olarak görüyor. Uzmanlar, 25 kuruşun değerinin 25 kuruştan fazla olmadığını vurguluyor.

FAHİŞ FİYATIN 'TUHAF' AÇIKLAMASI

2023 yılında basılan ve biri gümüş, diğeri altın rengi olan bu paraların "altın" görünen kısmı aslında tamamen pirinçten oluşuyor. Bilmeden bu paraları yatırım olarak görenlerin sayısı ise azımsanmayacak kadar çok.

İlan sahipleri bile "Başkası yüksek yazmış, ben de gördüm koydum" diyerek fahiş fiyatların mantıklı bir açıklaması olmadığını itiraf ediyor.

Uzmanlar ise uyarıyor:

"Bu parayı bu fiyatlara istemek de hata, alıp mağdur olmak da"