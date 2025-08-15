Bir firmanın verdiği iş ilanı gündem oldu! 35 bin lira karşılığında istemediği iş yok... Çimento da taşıyacak çay da dağıtacak: "Nazlanan aramasın"

Dönem dönem sosyal medyada gündem olan iş ilanları tartışmaları da beraberinde getiriyor. Bunlara bir yenisi daha eklendi.
'Ağır nalbur işi' için ilan veren bir işveren günde (07:30 - 18:30 arası) 11 saat mesai yapacak bir işçi aramaya başladı.
Aranan işçiden yapması beklenen işler ise şu şekilde sıralandı: Çimento indirme bindirme (50 kg), kum çuvallama, kum torbalarını makine ile dikme, depoyu düzenleme temizleme süpürme, ürünlere hakim olma, sahayı temz tutuma, kepçe yıkamam yağlama (haftada 1), ofis içi temizlik bulaşık vesaire, çay çorba servisi.
İşçinin yemek ya da yol masrafını da karşılamayan işveren, bunun karşılığında 6 günlük mesai bekliyor. Dolgun maaş vaadinde bulunan işveren başlangıç fiyatı için bu işler karşılığında 35 bin lira önerdi.
İlanın altına not da düşen işveren "Nazlanacak olan adam aramasın. Fuzuli muhabbet için kimse aramasın" dedi.
