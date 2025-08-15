FİNANS

Bir firmanın verdiği iş ilanı gündem oldu! 35 bin lira karşılığında istemediği iş yok... Çimento da taşıyacak çay da dağıtacak: "Nazlanan aramasın"

Beylikdüzü'nde bulunan bir iş yerinin iş ilanı sosyal medyada gündem oldu. Dolgun ücret vereceğini iddia eden iş yeri sahibi alacağı elemandan; çimento taşımasını, depo düzenlemesini, kum çuvallamasını ve bu çuvalı dikmesini, temizlik yapıp bulaşık yıkmasını, çay çorba servisi yapmasını, kepçe yıkama yağlama yapmasını istedi. Haftanın 66 saat çalışacak işçiye yol ve yemek de vermeyen işveren dolgun maaş olarak da 35 bin lira önerdi. Not olarak ise "Nazlanan aramasın" dedi. İşte detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

Dönem dönem sosyal medyada gündem olan iş ilanları tartışmaları da beraberinde getiriyor. Bunlara bir yenisi daha eklendi.

GÜNDE 11 SAAT MESAİ

'Ağır nalbur işi' için ilan veren bir işveren günde (07:30 - 18:30 arası) 11 saat mesai yapacak bir işçi aramaya başladı.

İŞÇİDEN BİRÇOK İŞİ YAPMASINI İSTİYOR

Aranan işçiden yapması beklenen işler ise şu şekilde sıralandı: Çimento indirme bindirme (50 kg), kum çuvallama, kum torbalarını makine ile dikme, depoyu düzenleme temizleme süpürme, ürünlere hakim olma, sahayı temz tutuma, kepçe yıkamam yağlama (haftada 1), ofis içi temizlik bulaşık vesaire, çay çorba servisi.

HAFTADA 66 SAAT İÇİN DOLGUN MAAŞ OLARAK 35 BİN LİRA ÖNERİYOR

İşçinin yemek ya da yol masrafını da karşılamayan işveren, bunun karşılığında 6 günlük mesai bekliyor. Dolgun maaş vaadinde bulunan işveren başlangıç fiyatı için bu işler karşılığında 35 bin lira önerdi.

"NAZLANACAK ADAM ARAMASIN"

İlanın altına not da düşen işveren "Nazlanacak olan adam aramasın. Fuzuli muhabbet için kimse aramasın" dedi.

süper teklif hayırlı olsun inşallah
kendisi çalışsın
En azından dürüst ve kararlı bir ilan,süslü kelime yok :)) ..Takdir ettim.
