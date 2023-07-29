SON DAKİKA | Bir gün benzin bir gün motorin! Akaryakıt fiyatlarında fren patladı: 4,07 lira olacak... (29 Temmuz Cumartesi güncel benzin-mazot fiyatı)

Son dakika haberi... Temmuz ayında ÖTV artırımı ile akaryakıt pompa fiyatları önce 6 TL ve ardından hemen her gün gelen zamlarla 37 lira seviyelerine kadar yükselmişti. Brent petrol ve dolar kurundaki artışlarla benzin ve motorin (mazot) fiyatları peş peşe artmaya devam ederken gelen son dakika bilgisine göre, motorin litre fiyatları için bir zam daha bekleniyor. Salı gününden geçerli olmak üzere motorin fiyatları 1,07 TL daha artıyor.

Böylece ÖTV artışının ardından motorine 3. kez zam yapılmış olacak. Önce 1,55 TL ve ardından 1,45 TL artan mazot fiyatına 1,07'lik artışın da eklenmesiyle toplam zam 4,07 TL olacak.

SON DAKİKA: MOTORİN LİTRE FİYATLARI 37 LİRA OLUYOR

Artış sonrası motorin fiyatları ortalama olarak İstanbul'da 36,37 TL, Ankara'da 36,87 TL ve İzmir'de ise 36,99 TL'den satılacak.

MOTORİN SATIŞLARI HAZİRAN'DA ARTTI

Öte yandan benzin ve motorin için kritik açıklama Petrol Sanayi Derneği’nden (PETDER) geldi. Buna göre yurt içi piyasalarda Haziran ayında benzin ve motorin satışlarında artış yaşandı.

benzin satışları Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,94 artışla 468 bin metreküp oldu. Motorin satışları ise yüzde 4,07 artışla yüzde 4,07 artarak 2 milyon 627 bin 272 metreküp olarak gerçekleşti.

Fuel Oil satışları yüzde 0,20 artışla 14 bin 639 ton, gazyağı satışları yüzde 8,26 düşüşle 100 m3 ve otogaz satışları yüzde 25,84 artışla 324 bin 839 tona ulaştı.

6 AYLIK ARTIŞ BENZİNDE YÜZDE 30’A DAYANDI

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde de benzin ve motorin satışlarında artış yaşandı. Benzin satışları yüzde 29,08 artışla 2 milyon 441 bin 174 metreküp olurken, motorin satışları yüzde 6,93 artışla 15 milyon 20 bin 142 metreküp seviyesine çıktı.

Fuel oil satışları yüzde 1,51 düşüşle 109 bin 83 ton, gazyağı satışları yüzde 0,12 artışla 870 metreküp, otogaz satışları ise yüzde 25,84 artışla 1 milyon 747 bin 304 ton olarak gerçekleşti.

29 TEMMUZ CUMARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 36,03 TL

Motorin: 35,30 TL

LPG (Otogaz): 13,80 - 14,23 TL

ANKARA

Benzin: 36,55 TL

Motorin: 35,80 TL

LPG (Otogaz): 14,25 TL

İZMİR

Benzin: 36,56 TL

Motorin: 35,92 TL

LPG (Otogaz): 14,26 TL



