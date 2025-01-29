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Bir günde ABD'ye aşık attı! Ucuza mal edilen Çinli yapay zeka modeli yatırımcıların bile kafasını yaktı...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
29.01.2025 15:43
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Çin'in DeepSeek adlı yapay zeka modeli, benzerlerinden çok daha düşük maliyetle üretilerek teknoloji dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. Sadece bir günde dünya çapında hızla yükselerek, ABD'li büyük bütçeli şirketlerin hakimiyetini sarsmaya başladı. Bu devrim niteliğindeki yapay zeka, sektördeki dengeleri değiştirmeye oynuyor.

Bir günde ABD'ye aşık attı! Ucuza mal edilen Çinli yapay zeka modeli yatırımcıların bile kafasını yaktı...

Kısa sürede yoğun şekilde küresel ilgi gören DeepSeek, uygulama mağazalarında ABD merkezli OpenAI'ın geliştirdiği sohbet robotu ChatGPT'yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması oldu.

Düşük bir bütçe ve sınırlı bilgisayar gücüyle, açık kaynak kodlu bir Büyük Dil Modeli (LLM) geliştiren şirketin sektörün en büyük geliştiricileriyle "aşık atabilir" hale gelmesi, bu alanda milyarlarca dolar harcayan teknoloji şirketlerinin maliyetlerini sorgular hale getirirken, ABD borsalarında teknoloji hisselerinin değer kaybetmesine yol açtı.

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DAHA UCUZA DAHA ÇOK VERİM

ABD'nin ileri teknoloji çiplerin Çin'e ihracatını kontrol altına alarak ülkenin yapay zeka gibi çığır açıcı teknolojilerdeki gelişimine set çekmeye çalıştığı bir dönemde, Çinli bir şirketin kısıtlı olanaklarla ABD'deki muadilleri kadar verimli bir üretken yapay zeka aracı yaratabilmesi, teknoloji kısıtlamalarının etkinliğini de sorgulanır hale getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, DeepSeek'i Amerikan şirketleri için bir "uyarı işareti" olarak nitelendirdi. DeepSeek, sosyal medyada da çok konuşulan uygulamalardan biri oldu.

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DEEPSEEK NEDİR?

DeepSeek, Aralık 2023'te Liang Wenfeng tarafından kuruldu. Kurulduktan bir yıl sonra tanıtımı yapılan uygulama, rakiplerine kıyasla çok daha kısa sürede geliştirildi. Telefonlara ücretsiz indirilebilen DeepSeek'in R1 modeli 20 Ocak'ta piyasaya sürüldü. Yapay zeka modeli, dünya çapında kısa sürede yoğun ilgi gördü.

ÇOK DAHA UCUZA MAL EDİLDİ

DeepSeek'in gündeme oturmasının nedeni, benzer yapay zeka modellerinden çok daha ucuza mal edilmesinin ortaya çıkması oldu.

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Çinli yapay zeka modeli, benzerlerinin sistemlerini eğitmek için kullandıkları çiplerinden çok daha azı ile işliyor. Dünyanın önde gelen şirketlerinin sohbet robotları 16 binden fazla çip kullanırken, DeepSeek sadece 2 bin çipe ihtiyaç duyuyor.

DeepSeek, ABD'nin Nvidia H800s çip modelini kullanarak 6 milyon dolardan daha aza mal edildi. Öte yandan, OpenAI'ın ChatGPT'nin en son sürümüne 100 milyon dolardan fazla para harcadığı biliniyor.

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DEEPSEEK, TEKNOLOJİ PİYASALARINI SARSTI

DeepSeek, küresel teknoloji hisselerinde satış baskısına yol açtı ve yapay zeka alanındaki dünya devlerinin hisse performanslarını etkiledi.

ABD'li çip devi Nvidia'nın hisse fiyatı, DeepSeek'in hızlı yükselişinin ardından dün 117,26 dolara kadar geriledi. Çip şirketinin hisselerindeki bir günlük kayıp yüzde 18'e yaklaştı.

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Nvidia'nın hisseleri Mart 2020'den bu yana en yüksek oranda günlük kaybını gördü. Şirketin piyasa değeri de 500 milyar doların üzerinde azaldı. Şirketin piyasa değerindeki azalma, ABD borsa tarihindeki en büyük günlük düşüş olarak kayıtlara geçti. Nvidia, 3 trilyon doların altına inen piyasa değeriyle, dünyanın en büyük şirketleri sıralamasında ikincilikten üçüncülüğe geriledi.

ABD'Lİ ŞİRKETLERİN YATIRIMLARI GÜNDEME GELDİ

Çinli şirketin düşük maliyetli bir yapay zeka modeli çıkarması, başta ABD olmak üzere Batılı şirketlerin sektördeki hakimiyetine ve bu alanda yaptığı büyük harcamalara ilişkin şüpheleri artırırdı.

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Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, yapay zeka altyapısına yönelik bu yıl 60 ila 65 milyar dolar harcama yapmayı planlarken, Trump'ın ABD'nin yapay zeka altyapısına 500 milyar dolar yatırım yapılacağını duyurması soru işaretlerine yol açtı.

DÜNYANIN GÖZÜ DEEPSEEK'E DÖNDÜ

ABD Başkanı Trump'tan OpenAI CEO'su Sam Altman'a çok sayıda kişi, DeepSeek'in hızlı yükselişine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, DeepSeek'in piyasaya sürdüğü yapay zeka modelinin Amerikan endüstrisi için bir "uyarı işareti" olması gerektiğini ifade etti.

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DeepSeek'in ilerleyişini olumlu ve değerli bir şey olarak gördüğünü vurgulan Trump, "Çinli bir şirketin DeepSeek'i piyasaya sürmesi, kazanmak için rekabet etmeye odaklanmamız gerektiği konusunda bizim endüstrilerimiz için bir uyarı işareti olmalı." diye konuştu.

Sam Altman ise X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deepseek'in R1 modeli, özellikle de fiyatına göre sağladıkları açısından etkileyici." değerlendirmesinde bulundu.

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Altman, yeni bir "rakibe sahip olmanın heyecan verici" olduğunu kaydetti.

Avustralya Sanayi, Bilim ve Kaynaklar Bakanı Ed Husic ise DeepSeek konusunda "dikkatli olunması" mesajı verdi.

Husic, TikTok'la ilgili tartışmaların bir benzerinin DeepSeek'te de yaşanabileceğini savundu.

(AA)

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Çin yapay zeka OpenAI Çip yatırım abd trump uygulama ChatGPT DeepSeek
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