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Bir günde yüzde 30 zam yaptılar! Konut fırsatçılarına ceza

20.05.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut fiyatlarını aşağı çekmek ve konuta erişimi kolaylaştırmak adına yeni atılan adım sonrası fırsatçılar boş durmayıp ev fiyatlarını daha da arttırmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu bünyesindeki özel ekip konutta faiz indirimi sonrasında durumu fırsata çevirmek isteyen inşaat şirketleri ve emlakçıları tespit etti. Bir günde yüzde 30'a yakın zam yapan fırsatçılara ceza verilecek.

Bir günde yüzde 30 zam yaptılar! Konut fırsatçılarına ceza

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından konuta erişimi kolaylaştıracak 3 adımlı uygulamanın açıklanmasıyla ev fiyatlarını arttıran fırsatçıları ifşa için özel ekip kuruldu.Vergi Denetim Kurulu yetkilileri tarafından, konut sahibi olmayı kolaylaştırma ve sektörü canlandırma hedeflerine yönelik olarak faiz indirimini fırsata çevirip, fahiş fiyat artışları yaparak vatandaşların mağduriyetine sebebiyet veren, vergisel kayıp ve kaçakçılara yol açanlara müsamaha gösterilmeyeceği, vatandaşları korumak için fırsatçılara yönelik her türlü önlemin alınacağı kaydedildi.

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30'LARI BULAN ANİ FİYAT ARTIŞLARI TESPİT EDİLDİ

Bu amaçla, Kurul bünyesinde oluşturulan özel bir ekip tarafından yürütülen çalışmalarda online satış platformlarından temin edilen veriler, mükelleflerin vergi beyan ve bildirimleri, tapu ve banka vb. pek çok veri çapraz şekilde analiz edildi. TRT'de yer alan habere göre,analiz çalışmaları sonucunda bir günde milyon TL'leri ve yüzde 30'ları bulan ani fiyat artışları ile vergisel kayıplar tespit edildi.

Analiz sonucunda riskli olduğu değerlendirilen başta inşaat şirketleri ve emlakçılar hakkında, hızlı ve etkin vergi inceleme süreci başlatılacağı yönünde bilgi edinildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı
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