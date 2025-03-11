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Bir hafta sonra zam geliyor! Yüzde 350 fark 'Fırsatçılık olarak algılanmasın' Uçak ve otobüs bileti fiyatları gündemde

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
11.03.2025 07:58
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Ramazan Bayramı yaklaşırken bayramda şehir dışında olacaklar otobüs ve uçak bileti fiyatlarını araştırıyor. Her bayram gibi bu bayram öncesi de uçak ve otobüs bileti fiyatları adeta uçtu. Bayramdan bir önceki hafta 1150 TL olan bir otobüs bileti fiyatının bayramdan bir gün önce 1800 TL'ye çıktığı görülürken uçak bileti fiyatının da 1300 TL'den 4800 TL'ye çıkması dikkat çekti. Vatandaş tepki gösterirken tüketici dernekleri "Bayram dönemlerinde tavan fiyat uygulamasını ihlal edenler oluyor" dedi.

Bir hafta sonra zam geliyor! Yüzde 350 fark 'Fırsatçılık olarak algılanmasın' Uçak ve otobüs bileti fiyatları gündemde

Son dönemde farklı farklı çok sayıda sektörde fırsatçılık ve yüksek kar hırsı, sık sık gündem olmaya devam ediyor. Bu kez ise Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber uçak ve otobüs bileti fiyatları gündem oldu. Özel günlerde vatandaşların daha yoğun şekilde kullandığı otobüs ve uçaklarda bilet fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor. Özellikle bayramlarda tam kapasite çalışan ve bazen ek sefer dahi koyan otobüs ve uçak şirketlerinin fiyatlarını yükselttiği görüldü. Bayramdan bir önceki haftayla bayramdan bir gün öncesi arasındaki fiyatlardaki uçurum gündem yarattı.

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BİR HAFTA İÇİNDE YÜZDE 70'E ULAŞAN ZAM

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; örneğin 17 Mart tarihinde İstanbul’dan Trabzon’a otobüs ile 1100 TL'ye gidilebilirken 29 Mart tarihinde bu fiyat 1800 TL'ye çıkıyor. Bu da 1 hafta içinde yüzde 70’e varan zamma karşılık geliyor. Uçak biletlerinde ise daha da dikkat çeken bir tablo var.

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ZAM, YÜZDE 350'YE KADAR ÇIKIYOR

17 Mart tarihinde İstanbul’dan Adana’ya 1300 TL'ye bilet bulunurken bir hafta sonra bilet fiyatı 4869 TL'ye yükseliyor. Dolayısıyla buradaki zam yüzde 350'ye ulaşıyor. Bu duruma vatandaşlardan tepki var. Yolcular, firmaların bu tavrını eleştirirken fiyatların bu kadar fazla artmasının, özellikle ailesini görmek için seyahat edecek dar gelirli vatandaşları olumsuz etkilediği belirtiliyor.

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"NORMAL DÖNEMLERDEKİ ZARARIMIZI BAYRAMLARDA TELAFİ EDİYORUZ"

Peki, sektör yetkilileri ne diyor? İstanbul Esenler Otogarı’nda faaliyet gösteren büyük bir otobüs firmasının bölge müdürü fiyatların yükseldiğini fakat bu durumun fırsatçılık olarak algılanmaması gerektiğini ifade etti. Yetkili "Bayram dönemlerinde talebin olağanüstü artması nedeniyle fiyatlarda değişiklik yapmak zorunda kalıyoruz. Sefer sayısını artırmamıza rağmen, yüksek talep fiyatları yukarı çekiyor. Otobüs firmaları olarak ancak bu dönemlerde para kazanabiliyoruz. Normal dönemlerdeki zararımızı bayramlarda telafi ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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"BAZI SEFERLER ŞİMDİDEN DOLDU"

Bir hava yolu şirketi temsilcisi de "Bilet fiyatlarımız, arz-talep dengesi doğrultusunda dinamik olarak belirleniyor. Yoğunluk nedeniyle fiyatların artması kaçınılmaz oluyor. Ancak, müşterilerimizin mağdur olmaması için erken rezervasyon yapmalarını öneriyoruz. Çünkü bazı seferler şimdiden doldu" şeklinde açıklama yaptı.

"TÜKETİCİLER ŞİKAYET EDEBİLİRLER"

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ise yaptığı açıklamada “Hem otobüs hem hava yolu şirketlerinde her yıl bu fiyat artışlarını görüyoruz. Bu zamlara gerekçe olarak neyi sunduklarını buradan sizin vasıtanızla soruyoruz? Normal şartlarda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, uçak bilet fiyatları ile ilgili bir tavan fiyat uygulaması yapıyor. Ancak bayram dönemlerinde bu uygulamayı ihlal eden firmalar oluyor. Aynı şekilde Karayolu Taşımacılığı Yönetmeliğinde de otobüs bilet fiyatları ile ilgili bir düzenleme var. Ancak uyulmuyor. Fiyat artışlarını 1 ay önce ilgili bakanlığa bildirilmesi gerekiyor. Ancak bayramdan 3-5 gün önce fiyatlar uçuyor. Fahiş fiyat artışı ile ilgili, tüketiciler aşırı zam yapan otobüs firmalarını ya da uçak şirketlerini Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na şikâyet edebilirler. Ayrıca Ulaştırma Bakanlığı’na da CİMER üzerinden şikâyetlerini bildirebilirler” dedi.

"TÜKETİCİNİN YAPMASI GEREKEN SEYAHATİN BİLETİNİ ERKEN ALMAK"

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz "Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her bayram ve özel günde yaşanan bir durum. Şirketlere 'neden böyle bir fiyat artışına gittiniz?' diye sormak açıkçası bizim görevimiz değil. Burada tüketicinin yapması gereken yapacağı seyahatin biletini erken almak. Çünkü ulaşımda fiyatlar arz-talep üzerine kuruluyor. Bugün birçok sektörde de aynı durum yaşanıyor. Talebin yüksek olacağı dönemlerde tüketicilerimiz erkenden biletlerini almalı" ifadelerini kullandı.

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Ramazan Bayramı Zam uçak bileti bayram fiyat otobüs bileti
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