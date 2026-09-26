İstanbul'da simide zam geldi! İşte yeni fiyatı

İstanbul’da vatandaşların en çok tükettiği kahvaltılık ürünlerden biri olan simide zam geldi. Kent genelinde 25 TL’den satılan simidin fiyatı 5 TL artışla 30 TL’ye yükseldi.

İSTANBUL'DA SİMİDE YÜZDE 20 ZAM

Yeni fiyatla birlikte simitteki artış oranı yüzde 20’ye ulaştı. Sabah saatlerinde fırın ve simit tezgahlarına giden vatandaşlar yeni fiyatlarla karşılaştı. Özellikle işe ve okula giderken simidi uygun fiyatlı bir kahvaltı alternatifi olarak tercih edenler için artış dikkat çekici oldu.

MALİYET ARTIŞLARI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Fırıncılar ve simit tezgahı işletmecileri, başta un ve susam olmak üzere maya, enerji, kira ve diğer işletme giderlerindeki artışların maliyetleri yükselttiğini belirtti. Üretim maliyetlerindeki yükselişin simit fiyatlarına yansıdığı ifade edildi.

YENİ FİYAT 30 TL

Son zamla birlikte İstanbul’da bir adet simidin satış fiyatı 30 TL’ye çıktı. Böylece simit, kısa sürede bir kez daha zamlanan temel gıda ürünleri arasına girdi.