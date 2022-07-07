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Bir ilçenin geçim kaynağı! Vişneden yılda 250 milyon TL gelir elde ediyor

07.07.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’nın Simav ilçesinde çiftçilerin en önemli gelir kaynaklarından birisi de kiraz ve vişne üretimi. İlçede özellikle üretilen kirazlar yurtdışına ihraç ediliyor. Üreticilerin ürettikleri vişne ve kirazdan yılda yaklaşık 200-250 Milyon TL gelir elde ettiği bildirildi.

Bir ilçenin geçim kaynağı! Vişneden yılda 250 milyon TL gelir elde ediyor

Kiraz ve vişne alımlarının başladığı ilçede İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince kiraz ve vişne alım yerlerinde kontrollerin devam ettiğini söyleyen Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir,” İlçe merkezi ile yaklaşık 15-20 köy ve beldede kiraz ve vişne üretimi yapılmaktadır. İlçemizde tarımsal ürünlerden en önemli gelir kaynaklarından birisi de kiraz ve vişne üretimidir. Özellikle üretilen kirazlar yurtdışına ihraç ediliyor. Üreticilerimiz ürettikleri vişne ve kirazdan önemli bir gelir elde etmektedir. İlçemizde yaklaşık 10 bin ton kiraz ve 5-6 bin ton civarında vişne üretimimiz var.

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Bu üretimden yılda 200-250 Milyon TL gelir elde ediliyor. Özellikle Pulluca, Çakırlar, Yağmurlar, Kayaışık, Yaykın, Karacahisar ve Aksaz gibi köylerimizde alım yerlerinde ihracatçı ve iç piyasaya ürün veren firmalar çiftçimizin kiraz ve vişnesini yerinde almak için alım noktaları kuruyorlar. Böylece çiftçimizin ürünü kendi köylerinden nakliye ve pazarlama sorunu olmadan alınıyor. Kiraz ve vişne üretiminden elde edilen gelir ilçemiz ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Biz de kiraz ve vişne üreten köylerimizde üretimin ilk başından itibaren bahçelerde üreticilerimizin yanındayız.

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Teknik personellerimizce yapılan kontrollerde, ihracat için gerekli belgeleri (üretici kayıt defteri, ilaç uygulama belgesi, ÇKS gibi) düzenleyerek onları yönlendirme faaliyetlerimizle onlara destek oluyoruz. Bu yıl kiraz ve vişne üreten çiftçimizin yüzü gülüyor. Çünkü fiyatlar oldukça iyi. İnşallah her yıl çiftçimiz güzel kazançlar elde eder ve üretmeye devam ederler. Üretim yapmak ve özellikle gıda üretmek her gün daha da önemli hale geliyor. Biz de üreten çiftçimize destek olmaya ve onlara müteşekkir olmaya devam edeceğiz” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya
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