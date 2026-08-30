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Bir ilde havalimanı kapasitesi 3 milyona çıkacak: Temel 3 Eylül'de atılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun Çarşamba Havalimanının yeni iç ve dış hatlar terminal binasının temelini 3 Eylül Perşembe günü atacaklarını belirterek, yeni terminal binasıyla havalimanının yıllık yolcu kapasitesinin 2 milyondan 3 milyona çıkarılacağını bildirdi.

Bir ilde havalimanı kapasitesi 3 milyona çıkacak: Temel 3 Eylül'de atılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Bir ilde havalimanı kapasitesi 3 milyona çıkacak: Temel 3 Eylül de atılıyor 1

Söz konusu havalimanında hava yolu ulaşım talebi ve yolcu trafiğinin yıllar içerisinde önemli ölçüde arttığına dikkati çeken Uraloğlu, artan yolcu ve uçuş trafiğine cevap verecek modern ve yüksek kapasiteli yeni bir terminal binası inşa edeceklerini belirtti.

Bir ilde havalimanı kapasitesi 3 milyona çıkacak: Temel 3 Eylül de atılıyor 2

Uraloğlu, Samsun'a sıfırdan 29 bin 120 metrekarelik yeni bir iç ve dış hatlar terminal binası kazandıracaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Samsun Çarşamba Havalimanı Yeni İç ve Dış Hatlar Terminal Binası'nın temelini 3 Eylül Perşembe günü atacağız. Yeni terminalimizle havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 2 milyondan 3 milyona çıkaracağız. 2025 yılında havalimanında 1 milyon 640 bin 95 yolcuya ve 17 bin 169 uçak trafiğine hizmet verildi. Yapılan projeksiyonlarda 2050 yılında yolcu ve uçak trafiğinin mevcut seviyenin iki katına kadar ulaşması öngörülüyor."

Bir ilde havalimanı kapasitesi 3 milyona çıkacak: Temel 3 Eylül de atılıyor 3

APRON ALANI 71 BİN 211 METREKAREYE ULAŞACAK

Proje kapsamında yeni iç ve dış hatlar terminal binasının yanı sıra yeni güç merkezi, ısı merkezi, apron bariyer binası ve havalimanı iç bağlantı yollarının yapılacağının bilgisini veren Uraloğlu, apron sahasının da 17 bin 184 metrekare büyütüleceğine işaret etti.

Bir ilde havalimanı kapasitesi 3 milyona çıkacak: Temel 3 Eylül de atılıyor 4

Uraloğlu, apron alanının 54 bin 27 metrekareden 71 bin 211 metrekareye ulaşacağını, uçak park pozisyonu sayısının da 10'dan 14'e çıkarılacağını belirterek, "Otopark kapasitesini de 246 araçtan 1506 araca yükselteceğiz. Yeni terminalle check-in bankosu sayısını da artıracağız. Yolcu salonları, bagaj ve VIP alanları da genişletilecek. Ayrıca proje kapsamında yeni CIP binası da Samsun Çarşamba Havalimanı'na kazandırılacak." değerlendirmesinde bulundu. (AA/İHA)

Bir ilde havalimanı kapasitesi 3 milyona çıkacak: Temel 3 Eylül de atılıyor 5


Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Abdulkadir Uraloğlu
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