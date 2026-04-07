Bir ile raylı sistem geliyor: Yeni dönem başlıyor, güzergah belli oldu

Hatay’da raylı sistem projesinin ön ihalesi yapıldı! Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Hatay’da uzun süredir beklenen raylı sistem projesinde önemli bir eşik daha aştı.

HBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından şehrin ulaşım altyapısını güçlendirecek, modern ve konforlu bir ulaşım imkânı sunacak olan projenin ön ihale aşamasının tamamlandığı duyuruldu.

İŞTE HAYATA GEÇİRİLECEK PROJENİN GÜZERGÂHI

T.C. Devlet Demir Yolları (TCDD) teknik firmasıyla hayata geçirilecek projenin güzergâhı ise Antakya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile şehir merkezi arasında olacak. Bu hat sayesinde hem iş hem de şehir içi ulaşımın ciddi ölçüde rahatlaması hedefleniyor.

Saha çalışmaları ve teknik hazırlık süreçlerinin hız kazanacağını ileten Ulaşım Dairesi yetkilileri, raylı sistemin Hatay’ın geleceği için stratejik bir yatırım olduğunu vurgularken, projenin ilerleyen aşamalarında somut adımların kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini ifade etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır