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‘Bir maaş ikramiye versinler’ dedi, Cüneyt Özdemir’in tepkisi gecikmedi! 1 Mayıs için gündem yaratacak öneri

01.05.2024 15:06
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1 Mayıs İşçi Bayramı, İstanbul’da yaşanan ‘Taksim’ gerginliği nedeniyle yine tartışmalara neden oldu. İşçi bayramı ile ilgili günün en dikkat çeken önerisi ise gazeteci Kenan Taş’tan geldi. Taş, Cüneyt Özdemir’le birlikte yaptıkları canlı yayında “Bir öneri de sunalım 1 Mayıs’ta işçilere verilecek en büyük hediye ikramiyedir. Bunu yapsınlar” dedi. Cüneyt Özdemir de bu öneri karşısında “Süper bir şey söyledin biliyor musun? Al sana bayram işte” ifadelerini kullandı.

‘Bir maaş ikramiye versinler’ dedi, Cüneyt Özdemir’in tepkisi gecikmedi! 1 Mayıs için gündem yaratacak öneri

İstanbul'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması için Saraçhane'de toplanarak Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruplar polisin müdahalesi sonrasında dağılsa da ortaya çıkan görüntüler tepkilere neden oldu.

Gazeteci Cüneyt Özdemir ile Kenan Taş da sosyal medyada yaptıkları yayında 1 Mayıs’taki yaşanan Taksim gerginliği ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kenan Taş’ın canlı yayında işçilerle ilgili yapmış olduğu ‘1 maaş ikramiye’ önerisi ise programa damga vurdu. Cüneyt Özdemir de bu öneri karşısında “Süper bir şey söyledin biliyor musun? Al sana bayram işte. Herkes bayram etsin” ifadelerini kullandı.

‘EN BÜYÜK HEDİYE İKRAMİYEDİR BUNU YAPSINLAR’

İşte Kenan Taş’ın dikkat çeken 1 Mayıs önerisi ile Cüneyt Özdemir’in verdiği o tepki:

Kenan Taş:

  • Cüneyt Bey ben bir işçi çocuğuyum. Babam 25 yıl boyunca İzmit’te fabrikalarda çalıştı. Amcam, dayım hepsi fabrikada çalıştı. Şimdi ben çocukluğumun 1 Mayıs’larını düşünüyorum. Bir işçi olarak bir işçinin en büyük beklentisi nedir? 1 Mayıs’tan ya da herhangi bir milli bayramdan işçilerle alakalı şeylerden; yürüyüş vs. İşçinin en büyük beklentisi alnının terinin karşılığını alabilmektir. Yani bir öneri de sunalım 1 Mayıs’ta işçilere verilecek en büyük hediye ikramiyedir. Bunu yapsınlar.

Cüneyt Özdemir:

  • Süper bir şey söyledin biliyor musun? Onca slogan onca şeydense kardeşim ver güzel bir ikramiye bir aylık bir maaş ver. Al sana bayram işte. Herkes bayram etsin.

Kenan Taş:

  • Bayram gibi bayram olur işçiler için. Hele ki şu dönemde son 3-4 yıldır Türkiye’de ekonomik krizin tavan yaptığı bir ortamda işçiye verilebilecek en büyük bayram, ikramiye! Birer maaş verin ikramiye; 3 lira olur, 5 lira olur ama 1 Mayıs’ta sizin alnınızın teri olan bu bayramda bir şey verin! Yani çocuklara bayramda harçlık verilir de sevinirler ya, işçilerin de bayramında yani onlara bir ikramiye verirsen herkes mutlu olur bu tarzda görüntüler bile ortaya çıkmaz diye düşünüyorum.

Cüneyt Özdemir:

  • Aynen senin gibi düşünüyorum.
    Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır
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