Bir marka daha listede! Piyasadan toplatılıyor, yasaklandı 'Kanserojen etki tehlikesi'

Ticaret Bakanlığı'nın güvensiz ürün bildirimleri dikkatle takip edilmeye devam ediliyor. Aralarında ünlü ve çok bilinen markaların da yer aldığı pek çok ürün için düzenli olarak bildirimler yapılırken taşıdığı riskler, güvensizlik nedenleri ve alınan kararlar da aktarılıyor. Son olarak Bakanlığın listesine bir yeni ürün daha eklendi.

PİSUVARLAR İÇİN KOKU GİDERİCİ TABLET LİSTEDE

Listeye giren son ürün, Mopfresh marka Mopfresh Professional Products Pisuvarlar İçin Koku Giderici Tablet (1000 gr.lık) oldu. Ürünün fotoğrafları da paylaşıldı.

"TOKSİK / KANSEROJEN ETKİ TEHLİKESİ"

Ürüne dair güvensizlik nedeni olarak "Dokunsal uyarı bulunmaması sebebiyle toksik/kanserojen etki tehlikesi içermekte olup ürün güvenliğine ilişkin hükümlere aykırılık nedeniyle risk taşıyan üründür" açıklaması yapıldı.

PİYASAYA ARZI YASAKLANDI

Taşıdığı riskler için "yanıklar, yaralanmalar" ifadeleri kullanılırken ürünle ilgili piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı.