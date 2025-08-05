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Bir marka daha listede! Piyasadan toplatılıyor, yasaklandı 'Kanserojen etki tehlikesi'

Ticaret Bakanlığı, paylaştığı güvensiz ürün bildirimleri ile hem vatandaşı uygunsuzluk tespit edilen ürünlerle ilgili bilgilendiriyor hem de o ürünlere dair hızla karar alıyor. Son olarak listeye bir yeni ürün eklendi. Söz konusu ürünle ilgili piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alınırken ürünün markası ve fotoğrafı da paylaşıldı. İşte detaylar...

Bir marka daha listede! Piyasadan toplatılıyor, yasaklandı 'Kanserojen etki tehlikesi'
Hande Dağ

Ticaret Bakanlığı'nın güvensiz ürün bildirimleri dikkatle takip edilmeye devam ediliyor. Aralarında ünlü ve çok bilinen markaların da yer aldığı pek çok ürün için düzenli olarak bildirimler yapılırken taşıdığı riskler, güvensizlik nedenleri ve alınan kararlar da aktarılıyor. Son olarak Bakanlığın listesine bir yeni ürün daha eklendi.

Bir marka daha listede! Piyasadan toplatılıyor, yasaklandı Kanserojen etki tehlikesi 1

PİSUVARLAR İÇİN KOKU GİDERİCİ TABLET LİSTEDE

Listeye giren son ürün, Mopfresh marka Mopfresh Professional Products Pisuvarlar İçin Koku Giderici Tablet (1000 gr.lık) oldu. Ürünün fotoğrafları da paylaşıldı.

Bir marka daha listede! Piyasadan toplatılıyor, yasaklandı Kanserojen etki tehlikesi 2

"TOKSİK / KANSEROJEN ETKİ TEHLİKESİ"

Ürüne dair güvensizlik nedeni olarak "Dokunsal uyarı bulunmaması sebebiyle toksik/kanserojen etki tehlikesi içermekte olup ürün güvenliğine ilişkin hükümlere aykırılık nedeniyle risk taşıyan üründür" açıklaması yapıldı.

Bir marka daha listede! Piyasadan toplatılıyor, yasaklandı Kanserojen etki tehlikesi 3

PİYASAYA ARZI YASAKLANDI

Taşıdığı riskler için "yanıklar, yaralanmalar" ifadeleri kullanılırken ürünle ilgili piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı ürün yasak
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