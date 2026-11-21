Asgari ücrette geri sayım başladı. Milyonlarca asgari ücretli ve çalışan yeni yılda asgari ücrete ne kadar zam yapılacağına ve 2027 asgari ücret rakamının ne kadar olacağını merak ediyor. Gözler aralık ayına çevrildi. Aralık ayında başlayacak zam pazarlığı öncesinde Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti ve zam hesapları değişti. Masada 3 farklı formül var.

Merkez Bankası'nın yeni tahmini asgari ücret hesaplarını da değiştirdi. Aralık ayında başlayacak zam pazarlığı öncesinde hesaplar üç farklı oran üzerinden yapılıyor.

MASADAKİ İLK FORMÜL YÜZDE 29,5'LİK ENFLASYON TAHMİNİ!

İlk formülde hesap Merkez Bankası'nın yeni enflasyon tahminine göre yapılıyor. Yüzde 29,5'lik zam senaryosu gerçekleşirse asgari ücret 36.357 liraya yükselecek. Çalışanın cebine 8.282 lira daha girecek. Ancak masadaki hesaplar bununla sınırlı değil.

Aralık ayının başlarında asgari ücret tespit komisyonu toplanarak işçi ve işveren temsilcilerimize yeniden bir araya gelecek.

İKİNCİ FORMÜLDE ÇALIŞAN 9.461 TL KAZANACAK

İkinci formülde ise hesap bir kademe daha yukarı çıkıyor. İşverine sağlanan vergi istisnasındaki yüzde 33,7'lik artış oranı alternatif zam hesabına da yansıtılıyor. Bu oranın asgari ücret uygulanması halinde net maaş 37.536 liraya yükselecek. Çalışanın aylık kazancı 9.461 TL daha artacak.

ÜÇÜNCÜ SENARYODA ZAM ORANI YÜZDE 35

Üçüncü senaryodaysa zam oranı yüzde 35'e kadar çıkıyor. Kulislerde konuşulan bu formül gerçekleşirse net asgari ücret 37.901 liraya yükselecek. Çalışanın maaşına eklenecek tutarsa 9.826 lirayı bulacak.

Üç senaryo arasındaki fark çalışanın cebine de yansıyacak. En düşük ve en yüksek zam formülü arasında aylık 1.544 lira fark var.

GÖZLER ARALIK AYINDA

Gözler Aralık ayında kurulacak asgari ücret tespit komisyonuna çevrildi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri masaya oturacak. Enflasyon, işverenin maliyetleri ve çalışanın alım gücü arasındaki denge aranacak. Son sözü ise komisyondaki hazırlık belirleyecek.